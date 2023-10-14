В ЛАГ допустили скорое вступление в силу гуманитарного перемирия в Газе

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Вполне вероятно, что в секторе Газа начнется перемирие в гуманитарных целях Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В секторе Газа может уже в ближайшее время начаться гуманитарное перемирие. Такое заявление сделал помощник генсекретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки.

«Возможно скорое вступление в силу гуманитарного перемирия в Газе. В настоящее время Египет прилагает максимум усилий в этом направлении для доставки гуманитарной помощи в Газу», — цитируют слова Заки ТАСС.

ХАМАС проникло на территорию Израиля 7 октября, после чего армия страны объявила войну Палестине. Движение высоко оценило позицию президента России Владимира Путина по решению конфликта в Израиле путем создания независимой Палестины, пишет «Царьград». По словам президента, конфликт может быть разрешен только дипломатическим путем. При этом основой процесса должна стать формула ООН о двух государствах, то есть создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующей с Израилем в мире.

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В секторе Газа может уже в ближайшее время начаться гуманитарное перемирие. Такое заявление сделал помощник генсекретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки. «Возможно скорое вступление в силу гуманитарного перемирия в Газе. В настоящее время Египет прилагает максимум усилий в этом направлении для доставки гуманитарной помощи в Газу», — цитируют слова Заки ТАСС. ХАМАС проникло на территорию Израиля 7 октября, после чего армия страны объявила войну Палестине. Движение высоко оценило позицию президента России Владимира Путина по решению конфликта в Израиле путем создания независимой Палестины, пишет «Царьград». По словам президента, конфликт может быть разрешен только дипломатическим путем. При этом основой процесса должна стать формула ООН о двух государствах, то есть создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующей с Израилем в мире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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