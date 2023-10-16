Ракета упала на границе сектора Газа и Египта (архивное фото)
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Ракета ударила рядом с пропускным пунктом «Рафах» на границе сектора Газа и Египта, по которому должны были эвакуировать беженцев. Об этом сообщили в эфире телеканала Al-Qahera. Информации о жертвах не поступало.
«Ракетный удар нанесен по территории, вплотную прилегающей к контрольно-пропускному пункту «Рафах», — передает телеканал
Через пропускной пункт «Рафах» должны были выпустить беженцев из сектора Газа. В первую очередь речь шла об иностранных гражданах. На КПП уже готовили зал для приема беженцев.
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