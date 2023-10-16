Ракета ударила рядом с КПП «Рафах» на границе сектора Газа

Ракета упала на границе сектора Газа и Египта (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Ракета ударила рядом с пропускным пунктом «Рафах» на границе сектора Газа и Египта, по которому должны были эвакуировать беженцев. Об этом сообщили в эфире телеканала Al-Qahera. Информации о жертвах не поступало.

«Ракетный удар нанесен по территории, вплотную прилегающей к контрольно-пропускному пункту «Рафах», — передает телеканал Al-Qahera . Известно, что пропускной пункт находится на границе сектора Газа и Египта.

Через пропускной пункт «Рафах» должны были выпустить беженцев из сектора Газа. В первую очередь речь шла об иностранных гражданах. На КПП уже готовили зал для приема беженцев.