Ракета ударила рядом с КПП, по которому собирались пропустить беженцев из сектора Газа. Видео

Ракета ударила рядом с КПП «Рафах» на границе сектора Газа
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Ракета упала на границе сектора Газа и Египта (архивное фото) Фото:
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Ракета ударила рядом с пропускным пунктом «Рафах» на границе сектора Газа и Египта, по которому должны были эвакуировать беженцев. Об этом сообщили в эфире телеканала Al-Qahera. Информации о жертвах не поступало.

«Ракетный удар нанесен по территории, вплотную прилегающей к контрольно-пропускному пункту «Рафах», — передает телеканал Al-Qahera. Известно, что пропускной пункт находится на границе сектора Газа и Египта.

Через пропускной пункт «Рафах» должны были выпустить беженцев из сектора Газа. В первую очередь речь шла об иностранных гражданах. На КПП уже готовили зал для приема беженцев.

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Ракета ударила рядом с пропускным пунктом «Рафах» на границе сектора Газа и Египта, по которому должны были эвакуировать беженцев. Об этом сообщили в эфире телеканала Al-Qahera. Информации о жертвах не поступало. «Ракетный удар нанесен по территории, вплотную прилегающей к контрольно-пропускному пункту «Рафах», — передает телеканал Al-Qahera. Известно, что пропускной пункт находится на границе сектора Газа и Египта. Через пропускной пункт «Рафах» должны были выпустить беженцев из сектора Газа. В первую очередь речь шла об иностранных гражданах. На КПП уже готовили зал для приема беженцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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