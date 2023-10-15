На границе Египта с Газой начали подготовку к приему беженцев 16 октября 2023 в 03:09 Размер текста - 17 + На КПП «Рафах» введены повышенные меры безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа На границе Египта и Газы готовят залы для приема беженцев. Об этом сообщили египетские источники на контрольно-пропускном пункте «Рафах». «Недавно начались повышение уровня готовности и подготовка залов для приема прибывающих. Гражданским служащим на КПП (на египетской стороне КПП „Рафах“, прим. URA.RU) были даны указания быть готовыми в любой момент к запуску работы погранперехода», — передают слова инсайдера РИА Новости. Очевидцы сообщают, что на КПП введены повышенные меры безопасности. На дороге между «Рафах» и Эль-Ариш (Египет) ужесточили контроль, введены более строгие процедуры проверки документов. Ранее армия Израиля призвала мирных палестинцев покинуть сектора Газа. ЦАХАЛ планировал атаковать ХАМАС с земли, воды и воздуха. В свою очередь посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что палестинцы не покинут историческую родину. Израиль обвинил ХАМАС в препятствии эвакуации гражданских. 15 октября более 600 тысяч беженцев эвакуировались на юг. На границе Египта и Газы готовят залы для приема беженцев. Об этом сообщили египетские источники на контрольно-пропускном пункте «Рафах». «Недавно начались повышение уровня готовности и подготовка залов для приема прибывающих. Гражданским служащим на КПП (на египетской стороне КПП „Рафах“, прим. URA.RU) были даны указания быть готовыми в любой момент к запуску работы погранперехода», — передают слова инсайдера РИА Новости. Очевидцы сообщают, что на КПП введены повышенные меры безопасности. На дороге между «Рафах» и Эль-Ариш (Египет) ужесточили контроль, введены более строгие процедуры проверки документов. Ранее армия Израиля призвала мирных палестинцев покинуть сектора Газа. ЦАХАЛ планировал атаковать ХАМАС с земли, воды и воздуха. В свою очередь посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что палестинцы не покинут историческую родину. Израиль обвинил ХАМАС в препятствии эвакуации гражданских. 15 октября более 600 тысяч беженцев эвакуировались на юг. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям