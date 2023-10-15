15 октября 2023

На границе Египта с Газой начали подготовку к приему беженцев

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На КПП «Рафах» введены повышенные меры безопасности Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

На границе Египта и Газы готовят залы для приема беженцев. Об этом сообщили египетские источники на контрольно-пропускном пункте «Рафах».

«Недавно начались повышение уровня готовности и подготовка залов для приема прибывающих. Гражданским служащим на КПП (на египетской стороне КПП „Рафах“, прим. URA.RU) были даны указания быть готовыми в любой момент к запуску работы погранперехода», — передают слова инсайдера РИА Новости.

Очевидцы сообщают, что на КПП введены повышенные меры безопасности. На дороге между «Рафах» и Эль-Ариш (Египет) ужесточили контроль, введены более строгие процедуры проверки документов.

Ранее армия Израиля призвала мирных палестинцев покинуть сектора Газа. ЦАХАЛ планировал атаковать ХАМАС с земли, воды и воздуха. В свою очередь посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что палестинцы не покинут историческую родину. Израиль обвинил ХАМАС в препятствии эвакуации гражданских. 15 октября более 600 тысяч беженцев эвакуировались на юг.

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На границе Египта и Газы готовят залы для приема беженцев. Об этом сообщили египетские источники на контрольно-пропускном пункте «Рафах». «Недавно начались повышение уровня готовности и подготовка залов для приема прибывающих. Гражданским служащим на КПП (на египетской стороне КПП „Рафах“, прим. URA.RU) были даны указания быть готовыми в любой момент к запуску работы погранперехода», — передают слова инсайдера РИА Новости. Очевидцы сообщают, что на КПП введены повышенные меры безопасности. На дороге между «Рафах» и Эль-Ариш (Египет) ужесточили контроль, введены более строгие процедуры проверки документов. Ранее армия Израиля призвала мирных палестинцев покинуть сектора Газа. ЦАХАЛ планировал атаковать ХАМАС с земли, воды и воздуха. В свою очередь посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что палестинцы не покинут историческую родину. Израиль обвинил ХАМАС в препятствии эвакуации гражданских. 15 октября более 600 тысяч беженцев эвакуировались на юг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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