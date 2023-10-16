16 октября 2023

Бюджет элитного поселка под Челябинском перешел под контроль областных аудиторов

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Заседание коллегии Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Челябинск, редин евгений, контрольно-счетная палата, лошкин алексей, коллегия ксп
Областная контрольно-счетная палата будет проверять расходы сельского бюджета Фото:

Бюджет сельского поселения Новый Кременкуль (Челябинская область) перешел под контроль контрольно-счетной палаты региона. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе КСП.

«17 октября состоялось подписание соглашения между советом депутатов сельского поселения Новый Кременкуль и КСП Челябинской области о передаче полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля за средствами муниципального бюджета на региональный уровень. Подписание соглашения позволит использовать возможности, ресурсы и компетенции региональной счетной палаты при осуществлении контроля за бюджетом Нового Кременкуля», — сообщили в пресс-службе.

Со стороны КСП соглашение подписано председателем Алексеем Лошкиным, со стороны сельского поселения Новый Кременкуль председателем Совета депутатов Марией Бердниковой в присутствии главы Сосновского муниципального района Евгения Ваганова.

Переход муниципального бюджета под прямой контроль областной КСП — не первый случай в регионе. Так, в январе 2023 года под контроль областной палаты перешел бюджет Миасса.

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Бюджет сельского поселения Новый Кременкуль (Челябинская область) перешел под контроль контрольно-счетной палаты региона. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе КСП. «17 октября состоялось подписание соглашения между советом депутатов сельского поселения Новый Кременкуль и КСП Челябинской области о передаче полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля за средствами муниципального бюджета на региональный уровень. Подписание соглашения позволит использовать возможности, ресурсы и компетенции региональной счетной палаты при осуществлении контроля за бюджетом Нового Кременкуля», — сообщили в пресс-службе. Со стороны КСП соглашение подписано председателем Алексеем Лошкиным, со стороны сельского поселения Новый Кременкуль председателем Совета депутатов Марией Бердниковой в присутствии главы Сосновского муниципального района Евгения Ваганова. Переход муниципального бюджета под прямой контроль областной КСП — не первый случай в регионе. Так, в январе 2023 года под контроль областной палаты перешел бюджет Миасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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