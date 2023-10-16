Бюджет элитного поселка под Челябинском перешел под контроль областных аудиторов

Бюджет сельского поселения Новый Кременкуль (Челябинская область) перешел под контроль контрольно-счетной палаты региона. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе КСП.
«17 октября состоялось подписание соглашения между советом депутатов сельского поселения Новый Кременкуль и КСП Челябинской области о передаче полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля за средствами муниципального бюджета на региональный уровень. Подписание соглашения позволит использовать возможности, ресурсы и компетенции региональной счетной палаты при осуществлении контроля за бюджетом Нового Кременкуля», — сообщили в пресс-службе.
Со стороны КСП соглашение подписано председателем Алексеем Лошкиным, со стороны сельского поселения Новый Кременкуль председателем Совета депутатов Марией Бердниковой в присутствии главы Сосновского муниципального района Евгения Ваганова.
Переход муниципального бюджета под прямой контроль областной КСП — не первый случай в регионе. Так, в январе 2023 года под контроль областной палаты перешел бюджет Миасса.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.