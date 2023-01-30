Бюджет проблемного города перешел под контроль челябинских ревизоров

Контрольно-счетную палату Миасса интегрировали в состав КСП области

Ревизоры КСП области будут контролировать бюджет Миасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бюджет Миасса (Челябинская область) перешел под контроль Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Данное соглашение позволит избежать ошибок, которых в администрации города в последнее время было достаточно.

«Состоялось подписание Соглашения между Собранием депутатов Миасского городского округа и КСП Челябинской области о передаче полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля за средствами муниципального бюджета на региональный уровень. Подписание соглашения позволит использовать возможности, ресурсы и компетенции региональной счетной палаты при осуществлении контроля за бюджетом Миасса», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона.

В ведомстве отметили, что возможность по передаче полномочий предусмотрена законодательством РФ. Данная инициативу обрела поддержку в лице губернатор области Алексея Текслера.

Данное решение было принято впервые в истории региона. Этому предшествовала череда уголовных дел, которые были возбуждены по результатам проверок ревизорами КСП в администрациях городов и районов области.

Миасс считается одним из скандальных городов региона. В конце декабря 2022 года горсобрание отказалось принимать бюджет на 2023 год, а уже в середине января сотрудники ФСБ устроили выемку документов в администрации города. По результатам обыска вице-мэра Арсена Симонова увезли на допрос в Челябинск по обвинению во взятке. На него возбудили уголовное дело и отправили в СИЗО на два месяца.