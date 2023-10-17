Песков объяснил, почему Путин не предложил свой мирный план для Израиля и Палестины

Песков: для начала нужно проработать инициативу мирного плана со всех сторон
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
По словам Пескова, чтобы выступать с мирной инициативой, ее для начала нужно полностью проработать Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент РФ Владимир Путин еще не выступил с мирной инициативой по урегулированию войны между Израилем и Палестиной. Для начала ее со всех сторон требуется проработать. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Чтобы выступать с мирной инициативой, ее нужно проработать, со всеми нужно проговорить», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Политик также добавил, что сначала нужно понять тенденции и позиции каждой стороны.

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Президент РФ Владимир Путин еще не выступил с мирной инициативой по урегулированию войны между Израилем и Палестиной. Для начала ее со всех сторон требуется проработать. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Чтобы выступать с мирной инициативой, ее нужно проработать, со всеми нужно проговорить», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Политик также добавил, что сначала нужно понять тенденции и позиции каждой стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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