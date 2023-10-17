Песков объяснил, почему Путин не предложил свой мирный план для Израиля и Палестины Песков: для начала нужно проработать инициативу мирного плана со всех сторон 17 октября 2023 в 12:30 Размер текста - 17 + По словам Пескова, чтобы выступать с мирной инициативой, ее для начала нужно полностью проработать Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент РФ Владимир Путин еще не выступил с мирной инициативой по урегулированию войны между Израилем и Палестиной. Для начала ее со всех сторон требуется проработать. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Чтобы выступать с мирной инициативой, ее нужно проработать, со всеми нужно проговорить», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Политик также добавил, что сначала нужно понять тенденции и позиции каждой стороны. Президент РФ Владимир Путин еще не выступил с мирной инициативой по урегулированию войны между Израилем и Палестиной. Для начала ее со всех сторон требуется проработать. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Чтобы выступать с мирной инициативой, ее нужно проработать, со всеми нужно проговорить», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Политик также добавил, что сначала нужно понять тенденции и позиции каждой стороны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям