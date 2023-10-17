Песков объяснил, почему Путин не предложил свой мирный план для Израиля и Палестины

По словам Пескова, чтобы выступать с мирной инициативой, ее для начала нужно полностью проработать
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Президент РФ Владимир Путин еще не выступил с мирной инициативой по урегулированию войны между Израилем и Палестиной. Для начала ее со всех сторон требуется проработать. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Чтобы выступать с мирной инициативой, ее нужно проработать, со всеми нужно проговорить», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Политик также добавил, что сначала нужно понять тенденции и позиции каждой стороны.
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