В Евпатории опровергли слух о строительстве военных сооружений на пляжах

В украинских СМИ и соцсетях распространяется сообщение о том, что Россия якобы строит фортификационные сооружения на набережных Евпатории, боясь высадки ВСУ с моря. Однако в департаменте городского хозяйства администрации города корреспонденту URA.RU опровергли эту информацию. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков.
«На набережных Терешковой и Лазурной идет реконструкция. Там никаких военных сооружений точно нет», — заявили в администрации.
На пляжах Евпатории в настоящее время идут ремонтные работы. Рабочие благоустраивают набережные им. В. Терешковой и Лазурная. Первую планируют открыть для горожан 15 декабря 2023 года. Сейчас на площадке монтируют столбы освещения и обустраивают пешеходные дорожки. Об этом сообщал телеканал «Крым 24».
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