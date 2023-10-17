В Евпатории опровергли слух о строительстве военных сооружений на пляжах

Администрация Евпатории: на набережных города идет реконструкция
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Крым., золотой пляж, южный берег крыма
На набережных Евпатории нет никаких военных сооружений, сообщили в администрации города Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В украинских СМИ и соцсетях распространяется сообщение о том, что Россия якобы строит фортификационные сооружения на набережных Евпатории, боясь высадки ВСУ с моря. Однако в департаменте городского хозяйства администрации города корреспонденту URA.RU опровергли эту информацию. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков.

«На набережных Терешковой и Лазурной идет реконструкция. Там никаких военных сооружений точно нет», — заявили в администрации.

На пляжах Евпатории в настоящее время идут ремонтные работы. Рабочие благоустраивают набережные им. В. Терешковой и Лазурная. Первую планируют открыть для горожан 15 декабря 2023 года. Сейчас на площадке монтируют столбы освещения и обустраивают пешеходные дорожки. Об этом сообщал телеканал «Крым 24».

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В украинских СМИ и соцсетях распространяется сообщение о том, что Россия якобы строит фортификационные сооружения на набережных Евпатории, боясь высадки ВСУ с моря. Однако в департаменте городского хозяйства администрации города корреспонденту URA.RU опровергли эту информацию. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. «На набережных Терешковой и Лазурной идет реконструкция. Там никаких военных сооружений точно нет», — заявили в администрации. На пляжах Евпатории в настоящее время идут ремонтные работы. Рабочие благоустраивают набережные им. В. Терешковой и Лазурная. Первую планируют открыть для горожан 15 декабря 2023 года. Сейчас на площадке монтируют столбы освещения и обустраивают пешеходные дорожки. Об этом сообщал телеканал «Крым 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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