В Екатеринбурге определились со сроками реставрации гостиницы «Мадрид»

В Екатеринбурге гостиницу «Мадрид» отреставрируют к 2035 году

17 октября 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Гостиница сейчас не функционирует Фото: Александр Мамаев © URA.RU Памятник конструктивизма и сталинского классицизма — гостиницу «Мадрид» на Уралмаше в Екатеринбурге — планируют восстановить до 2035 года. Об этом сказано в утвержденной стратегии социально-экономического развития Орджоникидзевского района. Перед администрацией Уралмаша стоит задача — развить деловую и туристическую инфраструктуру, а также повысить инвестиционную привлекательность района. Именно для этого в стратегию включили гостиницу «Мадрид». Предполагается, что реставрацией займется московская компания «Гранд-Мадрид», которой в начале октября передали площадку в аренду на 49 лет за один рубль в год. Завершить работы должны к 2035 году. Ранее сообщалось, что гостиницу «Мадрид» передадут московской компании «Гранд-Мадрид». Фирма должна будет не только следить за состоянием гостиницы, но и отреставрировать ее, и приспособить объект к современному использованию. Ранее сообщалось, что на ремонт гостиницы потребуется около миллиарда рублей.

Памятник конструктивизма и сталинского классицизма — гостиницу «Мадрид» на Уралмаше в Екатеринбурге — планируют восстановить до 2035 года. Об этом сказано в утвержденной стратегии социально-экономического развития Орджоникидзевского района. Перед администрацией Уралмаша стоит задача — развить деловую и туристическую инфраструктуру, а также повысить инвестиционную привлекательность района. Именно для этого в стратегию включили гостиницу «Мадрид». Предполагается, что реставрацией займется московская компания «Гранд-Мадрид», которой в начале октября передали площадку в аренду на 49 лет за один рубль в год. Завершить работы должны к 2035 году. Ранее сообщалось, что гостиницу «Мадрид» передадут московской компании «Гранд-Мадрид». Фирма должна будет не только следить за состоянием гостиницы, но и отреставрировать ее, и приспособить объект к современному использованию. Ранее сообщалось, что на ремонт гостиницы потребуется около миллиарда рублей.