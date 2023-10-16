16 октября 2023

В Екатеринбурге определились со сроками реставрации гостиницы «Мадрид»

В Екатеринбурге гостиницу «Мадрид» отреставрируют к 2035 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание гостиницы «Мадрид» и бульвар Культуры. Екатеринбург
Гостиница сейчас не функционирует Фото:

Памятник конструктивизма и сталинского классицизма — гостиницу «Мадрид» на Уралмаше в Екатеринбурге — планируют восстановить до 2035 года. Об этом сказано в утвержденной стратегии социально-экономического развития Орджоникидзевского района.

Перед администрацией Уралмаша стоит задача — развить деловую и туристическую инфраструктуру, а также повысить инвестиционную привлекательность района. Именно для этого в стратегию включили гостиницу «Мадрид». Предполагается, что реставрацией займется московская компания «Гранд-Мадрид», которой в начале октября передали площадку в аренду на 49 лет за один рубль в год. Завершить работы должны к 2035 году.

Ранее сообщалось, что гостиницу «Мадрид» передадут московской компании «Гранд-Мадрид». Фирма должна будет не только следить за состоянием гостиницы, но и отреставрировать ее, и приспособить объект к современному использованию. Ранее сообщалось, что на ремонт гостиницы потребуется около миллиарда рублей.

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Памятник конструктивизма и сталинского классицизма — гостиницу «Мадрид» на Уралмаше в Екатеринбурге — планируют восстановить до 2035 года. Об этом сказано в утвержденной стратегии социально-экономического развития Орджоникидзевского района. Перед администрацией Уралмаша стоит задача — развить деловую и туристическую инфраструктуру, а также повысить инвестиционную привлекательность района. Именно для этого в стратегию включили гостиницу «Мадрид». Предполагается, что реставрацией займется московская компания «Гранд-Мадрид», которой в начале октября передали площадку в аренду на 49 лет за один рубль в год. Завершить работы должны к 2035 году. Ранее сообщалось, что гостиницу «Мадрид» передадут московской компании «Гранд-Мадрид». Фирма должна будет не только следить за состоянием гостиницы, но и отреставрировать ее, и приспособить объект к современному использованию. Ранее сообщалось, что на ремонт гостиницы потребуется около миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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