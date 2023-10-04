Гостиницу «Мадрид» в Екатеринбурге отреставрирует фирма из Москвы

04 октября 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Гостиницу будут арендовать за один рубль в год Фото: Дарья Попова © URA.RU Гостиницу «Мадрид» передадут московской компании «Гранд-Мадрид» (генеральным директором является Вадим Биняминов) в аренду на 49 лет за один рубль в год. Фирма стала единственным участником торгов. Информация об этом появилась на сайте «ГИС Торги». «Арендодатель передает, а арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое здание, являющееся Объектом культурного наследия, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Культуры, д. 1/ улица Машиностроителей, д. 4, за плату, установленную в договоре (один рубль — прим. URA.RU)», — говорится в документе. «Гранд-Мадрид» должен будет не только следить за состоянием гостиницы, но и отреставрировать ее и приспособить объект к современному использованию. Судя по данным «СБИС», основной деятельностью победившей в торгах компании является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Также «Гранд-Мадрид» работает в области художественного творчества и учреждений культуры и искусства, занимается арендой и управлением собственной или арендованной жилой и нежилой недвижимостью. Ранее свердловские власти планировали обратиться в Министерство культуры РФ с просьбой передать в их ведение легендарную гостиницу «Мадрид» на Уралмаше. Во время одного объезда глава региона Евгений Куйвашев поинтересовался у представителя АУИПИК, сколько может стоить реконструкция. «По последним подсчетам, около миллиарда рублей», — сказал тогда менеджер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гостиницу «Мадрид» передадут московской компании «Гранд-Мадрид» (генеральным директором является Вадим Биняминов) в аренду на 49 лет за один рубль в год. Фирма стала единственным участником торгов. Информация об этом появилась на сайте «ГИС Торги». «Арендодатель передает, а арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое здание, являющееся Объектом культурного наследия, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Культуры, д. 1/ улица Машиностроителей, д. 4, за плату, установленную в договоре (один рубль — прим. URA.RU)», — говорится в документе. «Гранд-Мадрид» должен будет не только следить за состоянием гостиницы, но и отреставрировать ее и приспособить объект к современному использованию. Судя по данным «СБИС», основной деятельностью победившей в торгах компании является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Также «Гранд-Мадрид» работает в области художественного творчества и учреждений культуры и искусства, занимается арендой и управлением собственной или арендованной жилой и нежилой недвижимостью. Ранее свердловские власти планировали обратиться в Министерство культуры РФ с просьбой передать в их ведение легендарную гостиницу «Мадрид» на Уралмаше. Во время одного объезда глава региона Евгений Куйвашев поинтересовался у представителя АУИПИК, сколько может стоить реконструкция. «По последним подсчетам, около миллиарда рублей», — сказал тогда менеджер.