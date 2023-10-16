16 октября 2023

Жители 15 домов в центре Кургана останутся без воды. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане 18 октября в ряде жилых домов отключат холодную воду Фото:

Жители 15 жилых домов в центре Кургана останутся без холодной воды 18 октября из-за установки пожарных гидрантов. Об этом сообщает «Водный Союз».

«Внимание! Отключение холодного водоснабжения 18 октября. Для установки пожарных гидрантов по адресу: ул. К. Мяготина № 116-124. С 14-00 до 21-00 будет ограничено холодное водоснабжение 14 домов по улице К. Мяготина, одного дома по ул. Володарская. Работы будет вести подрядная организация», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации в соцсети «ВКонтакте». Потребителей просят сделать необходимый запас воды.

Холодное водоснабжение 18 октября будет отключено по адресам:

  • — ул. Коли Мяготина № 116, 116ст.1, 118, 120, 122, 124, 131, 131а, 131в, 143, 143а, 145, 147, 147ст.5
  • — ул. Володарского № 56;
  • — теплопункт № 146.

Ранее URA.RU писало, что для установки пожарных гидрантов холодную воду отключали в трех микрорайонах Заозерного. Также часть домов оставляли без воды в центре Кургана.

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Жители 15 жилых домов в центре Кургана останутся без холодной воды 18 октября из-за установки пожарных гидрантов. Об этом сообщает «Водный Союз». «Внимание! Отключение холодного водоснабжения 18 октября. Для установки пожарных гидрантов по адресу: ул. К. Мяготина № 116-124. С 14-00 до 21-00 будет ограничено холодное водоснабжение 14 домов по улице К. Мяготина, одного дома по ул. Володарская. Работы будет вести подрядная организация», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации в соцсети «ВКонтакте». Потребителей просят сделать необходимый запас воды. Холодное водоснабжение 18 октября будет отключено по адресам: Ранее URA.RU писало, что для установки пожарных гидрантов холодную воду отключали в трех микрорайонах Заозерного. Также часть домов оставляли без воды в центре Кургана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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