Жители 15 жилых домов в центре Кургана останутся без холодной воды 18 октября из-за установки пожарных гидрантов. Об этом сообщает «Водный Союз».
«Внимание! Отключение холодного водоснабжения 18 октября. Для установки пожарных гидрантов по адресу: ул. К. Мяготина № 116-124. С 14-00 до 21-00 будет ограничено холодное водоснабжение 14 домов по улице К. Мяготина, одного дома по ул. Володарская. Работы будет вести подрядная организация», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации в соцсети «ВКонтакте». Потребителей просят сделать необходимый запас воды.
Холодное водоснабжение 18 октября будет отключено по адресам:
- — ул. Коли Мяготина № 116, 116ст.1, 118, 120, 122, 124, 131, 131а, 131в, 143, 143а, 145, 147, 147ст.5
- — ул. Володарского № 56;
- — теплопункт № 146.
Ранее URA.RU писало, что для установки пожарных гидрантов холодную воду отключали в трех микрорайонах Заозерного. Также часть домов оставляли без воды в центре Кургана.
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