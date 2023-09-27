27 сентября 2023

Жители десятков домов в Кургане останутся без воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
В Кургане отключат воду 29 сентября Фото:

Жители домов в центре города и микрорайоне Заозерный останутся без воды 29 сентября. Об этом сообщает АО «Водный союз» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Отключение холодного водоснабжения 29 сентября в центре города и Заозерном. 29 сентября с 10:00 до 13:00 будет ограничено холодное водоснабжение:- 1 мкр.,8, 9, 11, 13, 14, 15, 16а,17, 18, 20, 39 (поликлиника); — 2 мкр.,23, 23а, 24, 25, 27 (школа №26), 28, 29.», говорится в сообщении. Это связано с заменой пожарного гидранта по адресу: 1 микрорайон д. 20.

Также сообщается, что в связи с ремонтными работами по улице Коли Мяготина 29.09.2023 года с 09:00 до 21:00 будет ограничено холодное водоснабжение по адресам: — ул. К.Мяготина № 72, 74, 97, 97А, 99, 99А, 99Б (Детский сад №113 «Бусинка»), 101, 101А (Школа интернат №60); — Ул. Красина № 63А; — Теплопункт № 41. Жителей домов попросили сделать необходимый запас воды.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители домов в центре города и микрорайоне Заозерный останутся без воды 29 сентября. Об этом сообщает АО «Водный союз» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Отключение холодного водоснабжения 29 сентября в центре города и Заозерном. 29 сентября с 10:00 до 13:00 будет ограничено холодное водоснабжение:- 1 мкр.,8, 9, 11, 13, 14, 15, 16а,17, 18, 20, 39 (поликлиника); — 2 мкр.,23, 23а, 24, 25, 27 (школа №26), 28, 29.», говорится в сообщении. Это связано с заменой пожарного гидранта по адресу: 1 микрорайон д. 20. Также сообщается, что в связи с ремонтными работами по улице Коли Мяготина 29.09.2023 года с 09:00 до 21:00 будет ограничено холодное водоснабжение по адресам: — ул. К.Мяготина № 72, 74, 97, 97А, 99, 99А, 99Б (Детский сад №113 «Бусинка»), 101, 101А (Школа интернат №60); — Ул. Красина № 63А; — Теплопункт № 41. Жителей домов попросили сделать необходимый запас воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...