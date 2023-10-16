Статусному пермскому политику прочат мандат умершего Виктора Баранова

Председатель КСП Геннадий Тушнолобов рассматривается на новый срок

17 октября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Контракт на посту председателя КСП у Тушнолобова заканчивается в феврале 2024 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Кандидатура председателя контрольно-счетной палаты по Пермскому краю Геннадия Тушнолобова попала в списки претендентов в депутаты заксобрания по округу №12 вместо умершего Виктора Баранова. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона. Контракт на посту КСП у Тушнолобова заканчивается в феврале 2024 года. По другой версии, он может остаться в должности председателя КСП на новый срок. «Тушнолобов хорошо знает территорию в округе №12, был мэром Соликамска в 90-е годы, у него здесь хорошая узнаваемость. Он выиграет выборы без особых затрат», — говорят собеседники. Один из них добавляет, что, если решение о выдвижении Тушнолобова будет принято, он положит конец вечному противостоянию «Соликамскбумпрома» и «Уралкалия» на севере края. Другой источник отмечает, что у Тушнолобова есть все шансы вновь возглавить КСП. У него достаточно ресурсов для того, чтобы согласовать это решение. В частности, пермская контрольно-счетная палата находится на хорошем счету в ПФО и даже в Счетной палате России. И.о. руководителя Счетной палаты Галина Изотова в 2012—2014 годах работала заместителем полпреда РФ в ПФО. В этом же время Тушнолобов был председателем правительства региона и часто пересекался с ней по рабочим вопросам. «Окончательное решение остается за губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. В последнее время на фоне празднования 300-летия и подготовки форума „Россия — спортивная держава“ у главы региона вряд ли было время на такие вопросы, но после завершения мероприятий решение будет принято», — говорит источник. Геннадий Тушнолобов — один из самых известных политиков Пермского края. В 90-е годы он было мэром Соликамска и первым вице-губернатором, потом избирался депутатом заксобрания, был секретарем реготделения «Единой России». В январе 2013 года он возглавил правительство Пермского края, в 2018 году стал председателем КСП. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Геннадий Тушнолобов не ответил на звонок URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидатура председателя контрольно-счетной палаты по Пермскому краю Геннадия Тушнолобова попала в списки претендентов в депутаты заксобрания по округу №12 вместо умершего Виктора Баранова. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона. Контракт на посту КСП у Тушнолобова заканчивается в феврале 2024 года. По другой версии, он может остаться в должности председателя КСП на новый срок. «Тушнолобов хорошо знает территорию в округе №12, был мэром Соликамска в 90-е годы, у него здесь хорошая узнаваемость. Он выиграет выборы без особых затрат», — говорят собеседники. Один из них добавляет, что, если решение о выдвижении Тушнолобова будет принято, он положит конец вечному противостоянию «Соликамскбумпрома» и «Уралкалия» на севере края. Другой источник отмечает, что у Тушнолобова есть все шансы вновь возглавить КСП. У него достаточно ресурсов для того, чтобы согласовать это решение. В частности, пермская контрольно-счетная палата находится на хорошем счету в ПФО и даже в Счетной палате России. И.о. руководителя Счетной палаты Галина Изотова в 2012—2014 годах работала заместителем полпреда РФ в ПФО. В этом же время Тушнолобов был председателем правительства региона и часто пересекался с ней по рабочим вопросам. «Окончательное решение остается за губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. В последнее время на фоне празднования 300-летия и подготовки форума „Россия — спортивная держава“ у главы региона вряд ли было время на такие вопросы, но после завершения мероприятий решение будет принято», — говорит источник. Геннадий Тушнолобов — один из самых известных политиков Пермского края. В 90-е годы он было мэром Соликамска и первым вице-губернатором, потом избирался депутатом заксобрания, был секретарем реготделения «Единой России». В январе 2013 года он возглавил правительство Пермского края, в 2018 году стал председателем КСП. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Геннадий Тушнолобов не ответил на звонок URA.RU.