Губернатор Шумков поехал в Москву ради встречи с Патриархом Кириллом. Фото, видео

17 октября 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков встретился с Патриархом Кириллом в Москве Фото: Александр Кадников © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков 17 октября встретился Патриархом Кириллом в Москве. В ходе встречи глава региона и епископ обсудили вопросы восстановления храмов и реализацию социальных проектов, направленных на помощь нуждающимся. Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриархата. «17 октября 2023 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Курганской области Вадимом Михайловичем Шумковым и главой Курганской митрополии митрополитом Курганским и Белозерским Даниилом. Глава региона и Патриарх обсудили вопросы восстановления памятников архитектуры, храмов, а также реализации совместных социальных проектов», — говорится в сообщении. Также в ходе встречи глава региона рассказал Патриарху Кириллу об успехах Курганской области и показал альбом с фотографиями города и знаковых объектов. По словам Патриарха, встречи с главой региона для него имеют большое значение. «В таких встречах есть возможность получить аутентичную информацию о ситуации в регионе», — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви (РПЦ). В Курганской епархии URA.RU сообщили, что по благословению Патриарха местной митрополии будет оказано содействие по включению храмов, являющихся объектами культурного наследия, в государственные программы по реставрации. Точный список объектов, которые получат финансирование в 2024 году, будет определен позднее. В Курганской области при поддержке правительства и губернатора Вадима Шумкова за 2019—2023 годы в регионе отреставрировано 54 памятника истории и архитектуры. В частности, с помощью благотворителей был восстановлен храм Казанской иконы Божией Матери Чимеевского мужского монастыря, благоустроена территория Успенского мужского монастыря в Далматово. По инициативе Шумкова также в регионе открыты 12 социальных столовых, где бесплатно кормят нуждающихся. Часть из них работают на базе православных храмов и проходов. Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с Патриархом Кириллом в Москве Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 17 октября встретился Патриархом Кириллом в Москве. В ходе встречи глава региона и епископ обсудили вопросы восстановления храмов и реализацию социальных проектов, направленных на помощь нуждающимся. Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриархата. «17 октября 2023 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Курганской области Вадимом Михайловичем Шумковым и главой Курганской митрополии митрополитом Курганским и Белозерским Даниилом. Глава региона и Патриарх обсудили вопросы восстановления памятников архитектуры, храмов, а также реализации совместных социальных проектов», — говорится в сообщении. Также в ходе встречи глава региона рассказал Патриарху Кириллу об успехах Курганской области и показал альбом с фотографиями города и знаковых объектов. По словам Патриарха, встречи с главой региона для него имеют большое значение. «В таких встречах есть возможность получить аутентичную информацию о ситуации в регионе», — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви (РПЦ). В Курганской епархии URA.RU сообщили, что по благословению Патриарха местной митрополии будет оказано содействие по включению храмов, являющихся объектами культурного наследия, в государственные программы по реставрации. Точный список объектов, которые получат финансирование в 2024 году, будет определен позднее. В Курганской области при поддержке правительства и губернатора Вадима Шумкова за 2019—2023 годы в регионе отреставрировано 54 памятника истории и архитектуры. В частности, с помощью благотворителей был восстановлен храм Казанской иконы Божией Матери Чимеевского мужского монастыря, благоустроена территория Успенского мужского монастыря в Далматово. По инициативе Шумкова также в регионе открыты 12 социальных столовых, где бесплатно кормят нуждающихся. Часть из них работают на базе православных храмов и проходов.