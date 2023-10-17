Экс-игрока «Локомотива» обязали выплатить сотни тысяч рублей за обман риелтора

Starhit: экс-футболист «Локомотива» Тарасов выплатит риэлтору 205 тысяч рублей

17 октября 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Дмитрий Тарасов отказался выплачивать риэлтору вознаграждение, пишет Starhit Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывшего футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова обязали выплатить 205 тысяч рублей риелтору. Наказание на спортсмена было наложено после того, как тот обманул посредника при продаже своей квартиры в Москве. «Судебные приставы открыли исполнительное производство, чтобы взыскать с Тарасова 205 тысяч рублей в пользу риэлтора», — сообщает онлайн-журнал Starhit. Там добавили, что футболист попытался воспользоваться услугами агентства недвижимости, чтобы продать свою квартиру в Москве. Однако после успешной продажи, он отказался выплатить вознаграждение риелтору, предпочитая сэкономить деньги. Посредник подал иск в суд и выиграл дело. В случае невыплаты, ему может быть запрещено покидать страну. Это последний эпизод из ряда сделок с недвижимостью, в которых Тарасов попал в неприятные ситуации после развода с певицей Ольгой Бузовой. В настоящее время у него есть новая семья, и он ожидает рождения четвертого ребенка, заключили в журнале.

Бывшего футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова обязали выплатить 205 тысяч рублей риелтору. Наказание на спортсмена было наложено после того, как тот обманул посредника при продаже своей квартиры в Москве. «Судебные приставы открыли исполнительное производство, чтобы взыскать с Тарасова 205 тысяч рублей в пользу риэлтора», — сообщает онлайн-журнал Starhit. Там добавили, что футболист попытался воспользоваться услугами агентства недвижимости, чтобы продать свою квартиру в Москве. Однако после успешной продажи, он отказался выплатить вознаграждение риелтору, предпочитая сэкономить деньги. Посредник подал иск в суд и выиграл дело. В случае невыплаты, ему может быть запрещено покидать страну. Это последний эпизод из ряда сделок с недвижимостью, в которых Тарасов попал в неприятные ситуации после развода с певицей Ольгой Бузовой. В настоящее время у него есть новая семья, и он ожидает рождения четвертого ребенка, заключили в журнале.