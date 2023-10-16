Тюменку с ребенком не пустили в инфекционную больницу из-за сыпи

17 октября 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Тюменка около двух часов простояла в очереди на улице (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Тюмени с ребенком около двух часов простояла на улице в очереди в инфекционную больницу. Как рассказала агентству URA.RU тюменка, их не пускали в учреждение из-за высыпаний на теле ее сына. «Мы приехали в инфекционную больницу с четырехлетним сыном и с мужем. У сына была сыпь и температура, он был пациентом. В общую очередь в регистратуре нас не пустили из-за высыпаний, мы ожидали прием врача на улице. В помещение, где должны принимать пациентов с сыпью, привозили людей на скорой, туда заходили также жители из общей очереди. В итоге мы простояли около двух часов», — рассказала агентству жительница Кристина. По ее словам, в очереди на улице также стояли еще одна женщина с ребенком. К врачу они попали спустя 2,5 часа. В региональном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что в инфекционной больнице оказывают экстренную помощь в зависимости от степени тяжести состояния больного. При возникновении вопросов по размещению на время ожидания приема посоветовали обращаться в регистратуру. «В инфекционной больнице созданы безопасные условия для раздельного приема пациентов с различными инфекционными заболеваниями. При наличии вопросов по размещению в период ожидания первичного приема врача просим обратиться на регистратуру. Медицинский персонал примет всевозможные меры для максимально комфортного ожидания», — добавили в департаменте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Тюмени с ребенком около двух часов простояла на улице в очереди в инфекционную больницу. Как рассказала агентству URA.RU тюменка, их не пускали в учреждение из-за высыпаний на теле ее сына. «Мы приехали в инфекционную больницу с четырехлетним сыном и с мужем. У сына была сыпь и температура, он был пациентом. В общую очередь в регистратуре нас не пустили из-за высыпаний, мы ожидали прием врача на улице. В помещение, где должны принимать пациентов с сыпью, привозили людей на скорой, туда заходили также жители из общей очереди. В итоге мы простояли около двух часов», — рассказала агентству жительница Кристина. По ее словам, в очереди на улице также стояли еще одна женщина с ребенком. К врачу они попали спустя 2,5 часа. В региональном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что в инфекционной больнице оказывают экстренную помощь в зависимости от степени тяжести состояния больного. При возникновении вопросов по размещению на время ожидания приема посоветовали обращаться в регистратуру. «В инфекционной больнице созданы безопасные условия для раздельного приема пациентов с различными инфекционными заболеваниями. При наличии вопросов по размещению в период ожидания первичного приема врача просим обратиться на регистратуру. Медицинский персонал примет всевозможные меры для максимально комфортного ожидания», — добавили в департаменте.