16 октября 2023

Тюменку с ребенком не пустили в инфекционную больницу из-за сыпи

© Служба новостей «URA.RU»
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Приемный покой областной инфекционной клинической больницы. Тюмень, человек в маске, люди в масках
Тюменка около двух часов простояла в очереди на улице (архивное фото) Фото:

Жительница Тюмени с ребенком около двух часов простояла на улице в очереди в инфекционную больницу. Как рассказала агентству URA.RU тюменка, их не пускали в учреждение из-за высыпаний на теле ее сына.

«Мы приехали в инфекционную больницу с четырехлетним сыном и с мужем. У сына была сыпь и температура, он был пациентом. В общую очередь в регистратуре нас не пустили из-за высыпаний, мы ожидали прием врача на улице. В помещение, где должны принимать пациентов с сыпью, привозили людей на скорой, туда заходили также жители из общей очереди. В итоге мы простояли около двух часов», — рассказала агентству жительница Кристина.

По ее словам, в очереди на улице также стояли еще одна женщина с ребенком. К врачу они попали спустя 2,5 часа.

В региональном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что в инфекционной больнице оказывают экстренную помощь в зависимости от степени тяжести состояния больного. При возникновении вопросов по размещению на время ожидания приема посоветовали обращаться в регистратуру. «В инфекционной больнице созданы безопасные условия для раздельного приема пациентов с различными инфекционными заболеваниями. При наличии вопросов по размещению в период ожидания первичного приема врача просим обратиться на регистратуру. Медицинский персонал примет всевозможные меры для максимально комфортного ожидания», — добавили в департаменте.

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Жительница Тюмени с ребенком около двух часов простояла на улице в очереди в инфекционную больницу. Как рассказала агентству URA.RU тюменка, их не пускали в учреждение из-за высыпаний на теле ее сына. «Мы приехали в инфекционную больницу с четырехлетним сыном и с мужем. У сына была сыпь и температура, он был пациентом. В общую очередь в регистратуре нас не пустили из-за высыпаний, мы ожидали прием врача на улице. В помещение, где должны принимать пациентов с сыпью, привозили людей на скорой, туда заходили также жители из общей очереди. В итоге мы простояли около двух часов», — рассказала агентству жительница Кристина. По ее словам, в очереди на улице также стояли еще одна женщина с ребенком. К врачу они попали спустя 2,5 часа. В региональном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что в инфекционной больнице оказывают экстренную помощь в зависимости от степени тяжести состояния больного. При возникновении вопросов по размещению на время ожидания приема посоветовали обращаться в регистратуру. «В инфекционной больнице созданы безопасные условия для раздельного приема пациентов с различными инфекционными заболеваниями. При наличии вопросов по размещению в период ожидания первичного приема врача просим обратиться на регистратуру. Медицинский персонал примет всевозможные меры для максимально комфортного ожидания», — добавили в департаменте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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