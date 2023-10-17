Полковник Макгрегор призвал США не повторять «украинскую ошибку»

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Вашингтону не следует недооценивать палестинский потенциал, заявил Дуглас Макгрегор Фото:

США не должны недооценивать палестинский потенциал так же, как они недооценивали Россию в начале спецоперации, поскольку это может поставить под угрозу существование Израиля. Об этом заявил бывший старший советник главы Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор.

«На Украине Вашингтон недооценил решимость и военную мощь России. Ему не следует повторять эту ошибку, недооценивая потенциал регионального мусульманского альянса, который может поставить под угрозу существование Израиля», — сказал Макгрегор, его слова передает радио Sputnik. По его словам, судьба Израиля может стать такой же, как и судьба Украины.

Ранее высокопоставленный источник в американском оборонном истеблишменте заявила, что правительство США хочет совместить военную помощь Украины с поддержкой Израиля, продолжая наращивать свою обороноспособность. По ее словам, власти США поддерживают Израиль поставками боеприпасов, а также ускоряют выполнение израильских заказов по оборонной промышленности.

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США не должны недооценивать палестинский потенциал так же, как они недооценивали Россию в начале спецоперации, поскольку это может поставить под угрозу существование Израиля. Об этом заявил бывший старший советник главы Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор. «На Украине Вашингтон недооценил решимость и военную мощь России. Ему не следует повторять эту ошибку, недооценивая потенциал регионального мусульманского альянса, который может поставить под угрозу существование Израиля», — сказал Макгрегор, его слова передает радио Sputnik. По его словам, судьба Израиля может стать такой же, как и судьба Украины. Ранее высокопоставленный источник в американском оборонном истеблишменте заявила, что правительство США хочет совместить военную помощь Украины с поддержкой Израиля, продолжая наращивать свою обороноспособность. По ее словам, власти США поддерживают Израиль поставками боеприпасов, а также ускоряют выполнение израильских заказов по оборонной промышленности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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