Полковник Макгрегор призвал США не повторять «украинскую ошибку»

17 октября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Вашингтону не следует недооценивать палестинский потенциал, заявил Дуглас Макгрегор Фото: miliman/pickupimage.com США не должны недооценивать палестинский потенциал так же, как они недооценивали Россию в начале спецоперации, поскольку это может поставить под угрозу существование Израиля. Об этом заявил бывший старший советник главы Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор. «На Украине Вашингтон недооценил решимость и военную мощь России. Ему не следует повторять эту ошибку, недооценивая потенциал регионального мусульманского альянса, который может поставить под угрозу существование Израиля», — сказал Макгрегор, его слова передает радио Sputnik. По его словам, судьба Израиля может стать такой же, как и судьба Украины. Ранее высокопоставленный источник в американском оборонном истеблишменте заявила, что правительство США хочет совместить военную помощь Украины с поддержкой Израиля, продолжая наращивать свою обороноспособность. По ее словам, власти США поддерживают Израиль поставками боеприпасов, а также ускоряют выполнение израильских заказов по оборонной промышленности.

США не должны недооценивать палестинский потенциал так же, как они недооценивали Россию в начале спецоперации, поскольку это может поставить под угрозу существование Израиля. Об этом заявил бывший старший советник главы Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор. «На Украине Вашингтон недооценил решимость и военную мощь России. Ему не следует повторять эту ошибку, недооценивая потенциал регионального мусульманского альянса, который может поставить под угрозу существование Израиля», — сказал Макгрегор, его слова передает радио Sputnik. По его словам, судьба Израиля может стать такой же, как и судьба Украины. Ранее высокопоставленный источник в американском оборонном истеблишменте заявила, что правительство США хочет совместить военную помощь Украины с поддержкой Израиля, продолжая наращивать свою обороноспособность. По ее словам, власти США поддерживают Израиль поставками боеприпасов, а также ускоряют выполнение израильских заказов по оборонной промышленности.