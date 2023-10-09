09 октября 2023

США совместят помощь Украине с поддержкой Израиля

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Боеприпас. сша. stock, нато, снаряд, сша, боеприпас, stock
Власти США заявили о готовности поддерживать Израиль и Украину одновременно Фото:
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Правительство США хочет совместить военную помощь Украины с поддержкой Израиля, продолжая наращивать свою обороноспособность. Об этом заявила журналистам высокопоставленный источник в американском оборонном истеблишменте.

«Мы способны оказывать нашу поддержку как Украине, так и Израилю, а также сохранять нашу глобальную боеготовность», — передает слова источника РИА. По ее словам, власти США поддерживают Израиль поставками боеприпасов, а также ускоряют выполнение израильских заказов по оборонной промышленности.

Представительница американского оборонного истеблишмента отметила, что работа идет очень быстро, чтобы обеспечить наличие значимых боеприпасов и снаряжений. «Мы контактируем с промышленностью с тем, чтобы в ускоренном порядке выполнялись поставки по израильским заказам», — подытожила информированный источник.

Ранее США заявили о намерениях поддержать Израиль боеприпасами. Это вызвало опасения в Киеве и Брюсселе, что поддержка Украины резко сократится. Однако, Соединенные Штаты Америки изъяли 155-мм артиллерийские снаряды из запасов Израиля, чтобы передать их Украине. Несмотря на то, что это может сказаться на неполных боевых запасах израильской армии.

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Правительство США хочет совместить военную помощь Украины с поддержкой Израиля, продолжая наращивать свою обороноспособность. Об этом заявила журналистам высокопоставленный источник в американском оборонном истеблишменте. «Мы способны оказывать нашу поддержку как Украине, так и Израилю, а также сохранять нашу глобальную боеготовность», — передает слова источника РИА. По ее словам, власти США поддерживают Израиль поставками боеприпасов, а также ускоряют выполнение израильских заказов по оборонной промышленности. Представительница американского оборонного истеблишмента отметила, что работа идет очень быстро, чтобы обеспечить наличие значимых боеприпасов и снаряжений. «Мы контактируем с промышленностью с тем, чтобы в ускоренном порядке выполнялись поставки по израильским заказам», — подытожила информированный источник. Ранее США заявили о намерениях поддержать Израиль боеприпасами. Это вызвало опасения в Киеве и Брюсселе, что поддержка Украины резко сократится. Однако, Соединенные Штаты Америки изъяли 155-мм артиллерийские снаряды из запасов Израиля, чтобы передать их Украине. Несмотря на то, что это может сказаться на неполных боевых запасах израильской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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