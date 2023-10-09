США совместят помощь Украине с поддержкой Израиля

10 октября 2023 в 01:21 Размер текста - 17 +

Власти США заявили о готовности поддерживать Израиль и Украину одновременно Фото: Army Sgt. Shanae Garrett / U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Правительство США хочет совместить военную помощь Украины с поддержкой Израиля, продолжая наращивать свою обороноспособность. Об этом заявила журналистам высокопоставленный источник в американском оборонном истеблишменте. «Мы способны оказывать нашу поддержку как Украине, так и Израилю, а также сохранять нашу глобальную боеготовность», — передает слова источника РИА. По ее словам, власти США поддерживают Израиль поставками боеприпасов, а также ускоряют выполнение израильских заказов по оборонной промышленности. Представительница американского оборонного истеблишмента отметила, что работа идет очень быстро, чтобы обеспечить наличие значимых боеприпасов и снаряжений. «Мы контактируем с промышленностью с тем, чтобы в ускоренном порядке выполнялись поставки по израильским заказам», — подытожила информированный источник. Ранее США заявили о намерениях поддержать Израиль боеприпасами. Это вызвало опасения в Киеве и Брюсселе, что поддержка Украины резко сократится. Однако, Соединенные Штаты Америки изъяли 155-мм артиллерийские снаряды из запасов Израиля, чтобы передать их Украине. Несмотря на то, что это может сказаться на неполных боевых запасах израильской армии.

Правительство США хочет совместить военную помощь Украины с поддержкой Израиля, продолжая наращивать свою обороноспособность. Об этом заявила журналистам высокопоставленный источник в американском оборонном истеблишменте. «Мы способны оказывать нашу поддержку как Украине, так и Израилю, а также сохранять нашу глобальную боеготовность», — передает слова источника РИА. По ее словам, власти США поддерживают Израиль поставками боеприпасов, а также ускоряют выполнение израильских заказов по оборонной промышленности. Представительница американского оборонного истеблишмента отметила, что работа идет очень быстро, чтобы обеспечить наличие значимых боеприпасов и снаряжений. «Мы контактируем с промышленностью с тем, чтобы в ускоренном порядке выполнялись поставки по израильским заказам», — подытожила информированный источник. Ранее США заявили о намерениях поддержать Израиль боеприпасами. Это вызвало опасения в Киеве и Брюсселе, что поддержка Украины резко сократится. Однако, Соединенные Штаты Америки изъяли 155-мм артиллерийские снаряды из запасов Израиля, чтобы передать их Украине. Несмотря на то, что это может сказаться на неполных боевых запасах израильской армии.