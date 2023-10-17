В ГИБДД раскрыли личность водителя, сбившего насмерть людей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 79-летний мужчина сбил насмерть людей на остановке
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
За рулем Peugeot сидел 79-летний мужчина Фото:

Водителем Peugeot, сбившим насмерть двоих людей на остановке в Екатеринбурге, оказался 79-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Известно, что машиной управлял мужчина, 1944 года рождения. Сейчас он дает объяснения силовикам», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

Авария произошла на улице Машиностроителей. По данным ГИБДД, мужчина не справился с управлением и влетел в остановку, на которой стояли люди. Двое из них погибли на месте происшествия, еще одного забрали врачи.

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Водителем Peugeot, сбившим насмерть двоих людей на остановке в Екатеринбурге, оказался 79-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Известно, что машиной управлял мужчина, 1944 года рождения. Сейчас он дает объяснения силовикам», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Авария произошла на улице Машиностроителей. По данным ГИБДД, мужчина не справился с управлением и влетел в остановку, на которой стояли люди. Двое из них погибли на месте происшествия, еще одного забрали врачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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