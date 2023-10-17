В ГИБДД раскрыли личность водителя, сбившего насмерть людей в Екатеринбурге

За рулем Peugeot сидел 79-летний мужчина
Водителем Peugeot, сбившим насмерть двоих людей на остановке в Екатеринбурге, оказался 79-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Известно, что машиной управлял мужчина, 1944 года рождения. Сейчас он дает объяснения силовикам», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
Авария произошла на улице Машиностроителей. По данным ГИБДД, мужчина не справился с управлением и влетел в остановку, на которой стояли люди. Двое из них погибли на месте происшествия, еще одного забрали врачи.
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