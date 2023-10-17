В Екатеринбурге водитель въехал в толпу людей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пр. Ленина у дома Севастьянова. Екатеринбург, автомобильная авария, знак аварийной остановки, дтп
В ДТП пострадали трое (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге водитель Peugeot въехал в толпу людей на Машиностроителей-Донбасской. По данным источника URA.RU, два человека погибли.

«Мужчина на Peugeot въехал в людей на светофоре на Донбасской. Двое погибли, третий находится в машине скорой помощи», — сообщил инсайдер агентства.

Информацию о гибели людей подтвердили в УГИБДД по Свердловской области. По данным ведомства, водитель не справился с управлением. Движение транспорта на данном участке ограничено.

По словам источника, за рулем был мужчина
По словам источника, за рулем был мужчина
Фото:
На месте ЧП погибли двое
На месте ЧП погибли двое
Фото:

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В Екатеринбурге водитель Peugeot въехал в толпу людей на Машиностроителей-Донбасской. По данным источника URA.RU, два человека погибли. «Мужчина на Peugeot въехал в людей на светофоре на Донбасской. Двое погибли, третий находится в машине скорой помощи», — сообщил инсайдер агентства. Информацию о гибели людей подтвердили в УГИБДД по Свердловской области. По данным ведомства, водитель не справился с управлением. Движение транспорта на данном участке ограничено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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