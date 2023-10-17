В ДТП пострадали трое (архивное фото)
В Екатеринбурге водитель Peugeot въехал в толпу людей на Машиностроителей-Донбасской. По данным источника URA.RU, два человека погибли.
«Мужчина на Peugeot въехал в людей на светофоре на Донбасской. Двое погибли, третий находится в машине скорой помощи», — сообщил инсайдер агентства.
Информацию о гибели людей подтвердили в УГИБДД по Свердловской области. По данным ведомства, водитель не справился с управлением. Движение транспорта на данном участке ограничено.
По словам источника, за рулем был мужчина
На месте ЧП погибли двое
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