Появилось видео с ДТП, где насмерть сбили людей на остановке в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Остановочные комплексы. Курган, проезжая часть, автобусная остановка, машина
Авария произошла на Машиностроителей-Донбасской Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

Автоинспекторы опубликовали видео с места аварии на Машиностроителей-Донбасской, где водитель насмерть сбил двух людей на остановке. ДТП произошло вечером 17 октября.

По предварительным данным, водитель Peugeot не справился с управлением и снес остановку с тремя людьми. Двое погибли, пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Третью забрали врачи.

Из-за аварии на данном участке ограничено движение. Поток регулируют инспекторы.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автоинспекторы опубликовали видео с места аварии на Машиностроителей-Донбасской, где водитель насмерть сбил двух людей на остановке. ДТП произошло вечером 17 октября. По предварительным данным, водитель Peugeot не справился с управлением и снес остановку с тремя людьми. Двое погибли, пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Третью забрали врачи. Из-за аварии на данном участке ограничено движение. Поток регулируют инспекторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...