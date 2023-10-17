Появилось видео с ДТП, где насмерть сбили людей на остановке в Екатеринбурге

Авария произошла на Машиностроителей-Донбасской Екатеринбурге (архивное фото)
Автоинспекторы опубликовали видео с места аварии на Машиностроителей-Донбасской, где водитель насмерть сбил двух людей на остановке. ДТП произошло вечером 17 октября.
По предварительным данным, водитель Peugeot не справился с управлением и снес остановку с тремя людьми. Двое погибли, пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Третью забрали врачи.
Из-за аварии на данном участке ограничено движение. Поток регулируют инспекторы.
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