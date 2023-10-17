Партия «Яблоко» поставила условие участие Явлинского на выборах-2024

17 октября 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Явлинский рассмотрит свое участие в президентских выборах Фото: Анна Майорова © URA.RU Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассмотрит свое участие в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году в том случае, если 10 миллионов человек поставят подписи за его выдвижение. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Он рассмотрит возможность выдвижения кандидатом на президентские выборы при условии, если будет собрано не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что подписи должны быть собраны самими гражданами по их личной инициативе.

Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассмотрит свое участие в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году в том случае, если 10 миллионов человек поставят подписи за его выдвижение. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Он рассмотрит возможность выдвижения кандидатом на президентские выборы при условии, если будет собрано не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что подписи должны быть собраны самими гражданами по их личной инициативе.