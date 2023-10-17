Партия «Яблоко» поставила условие участие Явлинского на выборах-2024

Явлинский рассмотрит свое участие в президентских выборах
Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассмотрит свое участие в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году в том случае, если 10 миллионов человек поставят подписи за его выдвижение. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«Он рассмотрит возможность выдвижения кандидатом на президентские выборы при условии, если будет собрано не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение», — говорится
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