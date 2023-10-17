Партия «Яблоко» поставила условие участие Явлинского на выборах-2024

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Пресс-конференция Григория Явлинского. Екатеринбург, явлинский григорий
Явлинский рассмотрит свое участие в президентских выборах Фото:

Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассмотрит свое участие в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году в том случае, если 10 миллионов человек поставят подписи за его выдвижение. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Он рассмотрит возможность выдвижения кандидатом на президентские выборы при условии, если будет собрано не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что подписи должны быть собраны самими гражданами по их личной инициативе.

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Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассмотрит свое участие в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году в том случае, если 10 миллионов человек поставят подписи за его выдвижение. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Он рассмотрит возможность выдвижения кандидатом на президентские выборы при условии, если будет собрано не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что подписи должны быть собраны самими гражданами по их личной инициативе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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