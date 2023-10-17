Эрдоган жестко высказался об ударе Израиля по больнице с мирными палестинцами

Эрдоган счел удар Израиля по больнице в Газе беспрецедентным злодеянием

18 октября 2023 в 00:09 Размер текста - 17 +

Эрдоган призвал остановить агрессию Изариля Фото: Официальный сайт Президента России Удар Израиля по больнице в секторе Газа, где погибло около 500 человек является беспрецедентным злодеянием. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. «Удар по больнице, в которой находятся женщины, дети и мирные жители, — это пример израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей. Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние», — заявил Эрдоган, слова опубликованы на его странице в соцсети Х. Ранее Израиль нанес ракетный удар по баптистской больнице в секторе Газа. Там погибло более 500 человек. URA.RU показало видео с моментом прилета ракеты.

Удар Израиля по больнице в секторе Газа, где погибло около 500 человек является беспрецедентным злодеянием. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. «Удар по больнице, в которой находятся женщины, дети и мирные жители, — это пример израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей. Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние», — заявил Эрдоган, слова опубликованы на его странице в соцсети Х. Ранее Израиль нанес ракетный удар по баптистской больнице в секторе Газа. Там погибло более 500 человек. URA.RU показало видео с моментом прилета ракеты.