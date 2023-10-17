17 октября 2023

Эрдоган жестко высказался об ударе Израиля по больнице с мирными палестинцами

Эрдоган счел удар Израиля по больнице в Газе беспрецедентным злодеянием
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Эрдоган призвал остановить агрессию Изариля Фото:

Удар Израиля по больнице в секторе Газа, где погибло около 500 человек является беспрецедентным злодеянием. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Удар по больнице, в которой находятся женщины, дети и мирные жители, — это пример израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей. Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние», — заявил Эрдоган, слова опубликованы на его странице в соцсети Х.

Ранее Израиль нанес ракетный удар по баптистской больнице в секторе Газа. Там погибло более 500 человек. URA.RU показало видео с моментом прилета ракеты.

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Удар Израиля по больнице в секторе Газа, где погибло около 500 человек является беспрецедентным злодеянием. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. «Удар по больнице, в которой находятся женщины, дети и мирные жители, — это пример израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей. Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние», — заявил Эрдоган, слова опубликованы на его странице в соцсети Х. Ранее Израиль нанес ракетный удар по баптистской больнице в секторе Газа. Там погибло более 500 человек. URA.RU показало видео с моментом прилета ракеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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