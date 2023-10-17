Удар Израиля по больнице, где погибло 500 человек, попал на видео

Здание больницы полностью уничтожено после авиаудара
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Момент израильского авиаудара по баптистской больнице в секторе Газа, при котором погибло более 500 человек, попал на видео. Оно опубликовано в telegram-канале Shot.
На видео, опубликованном в telegram-канале
При авиаударе погибло более 500 человек, сообщил представитель министра здравоохранения Газы. Он не предоставил информации о раненных.
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