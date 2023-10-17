Удар Израиля по больнице, где погибло 500 человек, попал на видео

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Здание больницы полностью уничтожено после авиаудара Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Момент израильского авиаудара по баптистской больнице в секторе Газа, при котором погибло более 500 человек, попал на видео. Оно опубликовано в telegram-канале Shot.

На видео, опубликованном в telegram-канале Shot, показан момент прилета ракеты по баптистской больнице в секторе Газа. Также сообщается, что здание полностью уничтожено.

При авиаударе погибло более 500 человек, сообщил представитель министра здравоохранения Газы. Он не предоставил информации о раненных.

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Момент израильского авиаудара по баптистской больнице в секторе Газа, при котором погибло более 500 человек, попал на видео. Оно опубликовано в telegram-канале Shot. На видео, опубликованном в telegram-канале Shot, показан момент прилета ракеты по баптистской больнице в секторе Газа. Также сообщается, что здание полностью уничтожено. При авиаударе погибло более 500 человек, сообщил представитель министра здравоохранения Газы. Он не предоставил информации о раненных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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