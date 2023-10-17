Удар Израиля по больнице, где погибло 500 человек, попал на видео

17 октября 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Здание больницы полностью уничтожено после авиаудара Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Момент израильского авиаудара по баптистской больнице в секторе Газа, при котором погибло более 500 человек, попал на видео. Оно опубликовано в telegram-канале Shot. На видео, опубликованном в telegram-канале Shot , показан момент прилета ракеты по баптистской больнице в секторе Газа. Также сообщается, что здание полностью уничтожено. При авиаударе погибло более 500 человек, сообщил представитель министра здравоохранения Газы. Он не предоставил информации о раненных.

Момент израильского авиаудара по баптистской больнице в секторе Газа, при котором погибло более 500 человек, попал на видео. Оно опубликовано в telegram-канале Shot. На видео, опубликованном в telegram-канале Shot, показан момент прилета ракеты по баптистской больнице в секторе Газа. Также сообщается, что здание полностью уничтожено. При авиаударе погибло более 500 человек, сообщил представитель министра здравоохранения Газы. Он не предоставил информации о раненных.