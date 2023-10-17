17 октября 2023

Следователи проверяют руководство тюменской гимназии, где избивали ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Следователи проверят администрацию гимназии по статье «халатность» Фото:

Администрацию тюменской гимназии, где избивали и травили пятиклассника, проверяют по статье «халатность» областные следователи. Дело взял на контроль руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

«В СМИ распространена информация о том, что в тюменской гимназии избили пятиклассника. <…> При этом администрация школы была в курсе произошедшего, но действий не предпринимала. Следователями СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка по статье «халатность», — сообщил telegram-канал «Информационный центр СК России». Бастрыкин поручил отчитаться о результатах.

Четыре ученика тюменской гимназии №83 избили пятиклассника после урока физкультуры. Мама мальчика рассказала URA.RU, что одноклассники издеваются над ее сыном с начала учебного года. При этом, по словам женщины, классный руководитель знает о ситуации, но игнорирует жалобы на травлю.

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Администрацию тюменской гимназии, где избивали и травили пятиклассника, проверяют по статье «халатность» областные следователи. Дело взял на контроль руководитель СК РФ Александр Бастрыкин. «В СМИ распространена информация о том, что в тюменской гимназии избили пятиклассника. <…> При этом администрация школы была в курсе произошедшего, но действий не предпринимала. Следователями СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка по статье «халатность», — сообщил telegram-канал «Информационный центр СК России». Бастрыкин поручил отчитаться о результатах. Четыре ученика тюменской гимназии №83 избили пятиклассника после урока физкультуры. Мама мальчика рассказала URA.RU, что одноклассники издеваются над ее сыном с начала учебного года. При этом, по словам женщины, классный руководитель знает о ситуации, но игнорирует жалобы на травлю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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