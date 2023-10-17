Следователи проверяют руководство тюменской гимназии, где избивали ребенка

18 октября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Следователи проверят администрацию гимназии по статье «халатность» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Администрацию тюменской гимназии, где избивали и травили пятиклассника, проверяют по статье «халатность» областные следователи. Дело взял на контроль руководитель СК РФ Александр Бастрыкин. «В СМИ распространена информация о том, что в тюменской гимназии избили пятиклассника. <…> При этом администрация школы была в курсе произошедшего, но действий не предпринимала. Следователями СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка по статье «халатность», — сообщил telegram-канал «Информационный центр СК России». Бастрыкин поручил отчитаться о результатах. Четыре ученика тюменской гимназии №83 избили пятиклассника после урока физкультуры. Мама мальчика рассказала URA.RU, что одноклассники издеваются над ее сыном с начала учебного года. При этом, по словам женщины, классный руководитель знает о ситуации, но игнорирует жалобы на травлю.

Администрацию тюменской гимназии, где избивали и травили пятиклассника, проверяют по статье «халатность» областные следователи. Дело взял на контроль руководитель СК РФ Александр Бастрыкин. «В СМИ распространена информация о том, что в тюменской гимназии избили пятиклассника. <…> При этом администрация школы была в курсе произошедшего, но действий не предпринимала. Следователями СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка по статье «халатность», — сообщил telegram-канал «Информационный центр СК России». Бастрыкин поручил отчитаться о результатах. Четыре ученика тюменской гимназии №83 избили пятиклассника после урока физкультуры. Мама мальчика рассказала URA.RU, что одноклассники издеваются над ее сыном с начала учебного года. При этом, по словам женщины, классный руководитель знает о ситуации, но игнорирует жалобы на травлю.