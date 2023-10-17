17 октября 2023

В Тюменской области сократилось число миллиардеров

© Служба новостей «URA.RU»
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По итогам 2022 года в Тюменской области зарегистрированы три миллиардера Фото:

По итогам 2022 года в Тюменской области официально зарегистрированы три миллиардера. В пресс-службе областного управления Федеральной налоговой службы сообщили, что в прошлом году доход свыше одного млрд задекларировали четыре человека.

«За 2022 год доход свыше одного млрд рублей задекларировали трое налогоплательщиков, проживающих в Тюмени. По итогам 2021 года такой доход задекларирован четырьмя физическими лицами», — рассказали в пресс-службе налогового ведомства журналистам РБК Тюмень.

Отмечается, что по сравнению с 2020 годом количество миллиардеров увеличилось. Тогда доход больше одного млрд задекларировал всего один человек.

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По итогам 2022 года в Тюменской области официально зарегистрированы три миллиардера. В пресс-службе областного управления Федеральной налоговой службы сообщили, что в прошлом году доход свыше одного млрд задекларировали четыре человека. «За 2022 год доход свыше одного млрд рублей задекларировали трое налогоплательщиков, проживающих в Тюмени. По итогам 2021 года такой доход задекларирован четырьмя физическими лицами», — рассказали в пресс-службе налогового ведомства журналистам РБК Тюмень. Отмечается, что по сравнению с 2020 годом количество миллиардеров увеличилось. Тогда доход больше одного млрд задекларировал всего один человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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