В Тюменской области сократилось число миллиардеров

18 октября 2023 в 07:29 Размер текста - 17 +

По итогам 2022 года в Тюменской области зарегистрированы три миллиардера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По итогам 2022 года в Тюменской области официально зарегистрированы три миллиардера. В пресс-службе областного управления Федеральной налоговой службы сообщили, что в прошлом году доход свыше одного млрд задекларировали четыре человека. «За 2022 год доход свыше одного млрд рублей задекларировали трое налогоплательщиков, проживающих в Тюмени. По итогам 2021 года такой доход задекларирован четырьмя физическими лицами», — рассказали в пресс-службе налогового ведомства журналистам РБК Тюмень. Отмечается, что по сравнению с 2020 годом количество миллиардеров увеличилось. Тогда доход больше одного млрд задекларировал всего один человек.

По итогам 2022 года в Тюменской области официально зарегистрированы три миллиардера. В пресс-службе областного управления Федеральной налоговой службы сообщили, что в прошлом году доход свыше одного млрд задекларировали четыре человека. «За 2022 год доход свыше одного млрд рублей задекларировали трое налогоплательщиков, проживающих в Тюмени. По итогам 2021 года такой доход задекларирован четырьмя физическими лицами», — рассказали в пресс-службе налогового ведомства журналистам РБК Тюмень. Отмечается, что по сравнению с 2020 годом количество миллиардеров увеличилось. Тогда доход больше одного млрд задекларировал всего один человек.