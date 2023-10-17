В Тюменской области сократилось число миллиардеров

По итогам 2022 года в Тюменской области официально зарегистрированы три миллиардера. В пресс-службе областного управления Федеральной налоговой службы сообщили, что в прошлом году доход свыше одного млрд задекларировали четыре человека.
«За 2022 год доход свыше одного млрд рублей задекларировали трое налогоплательщиков, проживающих в Тюмени. По итогам 2021 года такой доход задекларирован четырьмя физическими лицами», — рассказали в пресс-службе налогового ведомства журналистам РБК Тюмень.
Отмечается, что по сравнению с 2020 годом количество миллиардеров увеличилось. Тогда доход больше одного млрд задекларировал всего один человек.
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