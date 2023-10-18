Си Цзиньпин: РФ и КНР построили крепкую дружбу за 10 лет 18 октября 2023 в 09:32 Размер текста - 17 + Россия и Китай укрепили отношения за 10 лет сотрудничества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Китай смогли укрепить свои отношения за 10 лет, проведя за этот период 42 встречи глав государств. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин. «С 2013 года мы провели 42 встречи [с президентом России Владимиром Путиным]. [За это время мы] наладили теплые деловые отношения и крепкую личную дружбу», — сказал Си Цзиньпин на форуме «Один пояс, один путь». Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия 24». Форум «Один пояс, один путь» стартовал 17 октября. Цель мероприятия — совершенствование торгово-транспортных отношений между странами Центральной Азии и рядом европейских и африканских государств. Россия и Китай смогли укрепить свои отношения за 10 лет, проведя за этот период 42 встречи глав государств. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин. «С 2013 года мы провели 42 встречи [с президентом России Владимиром Путиным]. [За это время мы] наладили теплые деловые отношения и крепкую личную дружбу», — сказал Си Цзиньпин на форуме «Один пояс, один путь». Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия 24». Форум «Один пояс, один путь» стартовал 17 октября. Цель мероприятия — совершенствование торгово-транспортных отношений между странами Центральной Азии и рядом европейских и африканских государств. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям