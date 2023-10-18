Си Цзиньпин: РФ и КНР построили крепкую дружбу за 10 лет

Россия и Китай укрепили отношения за 10 лет сотрудничества
Россия и Китай смогли укрепить свои отношения за 10 лет, проведя за этот период 42 встречи глав государств. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин.
«С 2013 года мы провели 42 встречи [с президентом России Владимиром Путиным]. [За это время мы] наладили теплые деловые отношения и крепкую личную дружбу», — сказал Си Цзиньпин на форуме «Один пояс, один путь». Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия 24».
Форум «Один пояс, один путь» стартовал 17 октября. Цель мероприятия — совершенствование торгово-транспортных отношений между странами Центральной Азии и рядом европейских и африканских государств.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!