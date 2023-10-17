В челябинском районе перекроют трассу М-5

18 октября 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

Трасса будет перекрыта 19 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ашинском районе (Челябинская область) 19 октября временно перекроют трассу М-5. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения связаны с очередным этапом буровзрывных работ. «Осуществляется временное перекрытие дорожного движения в Ашинском районе. Причиной является проведение очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск», — отметили в упрдоре. Трасса будет закрыта с 9 до 14 часов на участке 1565 км — 1576 км. Дорожники предложили схему объезда реконструируемого участка по региональным дорогам. Для легкого транспорта обозначен маршрут Аша — Миньяр — Сим. Тяжеловесным автомобилям на время буровзрывных работ проезд запрещен. К таковым относятся автобусы и большегрузы. В упрдоре отметили, что о состоянии проезда и нештатных ситуациях можно оставлять информацию по круглосуточному телефону диспетчера. Дозвониться можно на номера — 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).

В Ашинском районе (Челябинская область) 19 октября временно перекроют трассу М-5. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения связаны с очередным этапом буровзрывных работ. «Осуществляется временное перекрытие дорожного движения в Ашинском районе. Причиной является проведение очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск», — отметили в упрдоре. Трасса будет закрыта с 9 до 14 часов на участке 1565 км — 1576 км. Дорожники предложили схему объезда реконструируемого участка по региональным дорогам. Для легкого транспорта обозначен маршрут Аша — Миньяр — Сим. Тяжеловесным автомобилям на время буровзрывных работ проезд запрещен. К таковым относятся автобусы и большегрузы. В упрдоре отметили, что о состоянии проезда и нештатных ситуациях можно оставлять информацию по круглосуточному телефону диспетчера. Дозвониться можно на номера — 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).