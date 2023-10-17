В зоне СВО погиб бывший полицейский из Пермского края

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Пермского края Александр Одинцов. Мужчина был пограничником, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, а после работал в Министерстве внутренних дел города Лысьвы.
«При выполнении специальной военной операции на территории ДНР, в ходе ожесточенных боев, погиб лысьвенец Александр Юрьевич Одинцов. Указом Президента Российской Федерации лейтенант награжден орденом Мужества посмертно», — сообщили в пресс-службе администрации города Лысьвы.
В группе ветеранов боевых действий и военной службы Лысьвы в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что родные и друзья помнят погибшего добрым, искренним товарищем, заботливым отцом, мужественным и смелым человеком. Прощание с Александром состоится 19 октября в 11:00 в Лысьвенском культурно-деловом центре.
Ранее URA.RU рассказало, что в зоне СВО погиб многодетный отец из Пермского края. Его призвали на службу в сентябре 2022 года.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.