17 октября 2023

В зоне СВО погиб бывший полицейский из Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание состоится 19 октября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Пермского края Александр Одинцов. Мужчина был пограничником, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, а после работал в Министерстве внутренних дел города Лысьвы.

«При выполнении специальной военной операции на территории ДНР, в ходе ожесточенных боев, погиб лысьвенец Александр Юрьевич Одинцов. Указом Президента Российской Федерации лейтенант награжден орденом Мужества посмертно», — сообщили в пресс-службе администрации города Лысьвы.

В группе ветеранов боевых действий и военной службы Лысьвы в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что родные и друзья помнят погибшего добрым, искренним товарищем, заботливым отцом, мужественным и смелым человеком. Прощание с Александром состоится 19 октября в 11:00 в Лысьвенском культурно-деловом центре.

Ранее URA.RU рассказало, что в зоне СВО погиб многодетный отец из Пермского края. Его призвали на службу в сентябре 2022 года.

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В ходе спецоперации на Украине погиб житель Пермского края Александр Одинцов. Мужчина был пограничником, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, а после работал в Министерстве внутренних дел города Лысьвы. «При выполнении специальной военной операции на территории ДНР, в ходе ожесточенных боев, погиб лысьвенец Александр Юрьевич Одинцов. Указом Президента Российской Федерации лейтенант награжден орденом Мужества посмертно», — сообщили в пресс-службе администрации города Лысьвы. В группе ветеранов боевых действий и военной службы Лысьвы в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что родные и друзья помнят погибшего добрым, искренним товарищем, заботливым отцом, мужественным и смелым человеком. Прощание с Александром состоится 19 октября в 11:00 в Лысьвенском культурно-деловом центре. Ранее URA.RU рассказало, что в зоне СВО погиб многодетный отец из Пермского края. Его призвали на службу в сентябре 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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