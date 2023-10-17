Мэр пермского города пожаловался на вандалов. Фото

18 октября 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Местные жители жалуются на разгул хулиганов в городе Фото: Размик Закарян © URA.RU Глава Краснокамска (Пермский край) Игорь Быкариз призвал жителей города бдительнее следить за вандалами и сообщать о порче муниципального имущества в полицию. Недавно неизвестные хулиганы острыми предметами повредили два из четырех топика, которые установлены в местном сквере Бажова. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «На этот раз пострадали 2 топика. Видно, что били целенаправленно острыми предметами, чтобы разрушить верхний слой и привести в негодность фигурку топика», — написал глава. Он также призвал свидетелей вандализма обращаться в полицию или по номеру 112. Мэр также отметил, что из-за вандалов на реставрацию арт-объектов придется выделять городской бюджет, который мог пойти на решение других важных для города проблем. В комментариях подписчики Быкариза негодуют из-за разгула вандалов в городе, хулиганы портят как городское имущество, так и частное. Некоторые отмечают, что на улицах города не хватает камер видеонаблюдения.

Глава Краснокамска (Пермский край) Игорь Быкариз призвал жителей города бдительнее следить за вандалами и сообщать о порче муниципального имущества в полицию. Недавно неизвестные хулиганы острыми предметами повредили два из четырех топика, которые установлены в местном сквере Бажова. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «На этот раз пострадали 2 топика. Видно, что били целенаправленно острыми предметами, чтобы разрушить верхний слой и привести в негодность фигурку топика», — написал глава. Он также призвал свидетелей вандализма обращаться в полицию или по номеру 112. Мэр также отметил, что из-за вандалов на реставрацию арт-объектов придется выделять городской бюджет, который мог пойти на решение других важных для города проблем. В комментариях подписчики Быкариза негодуют из-за разгула вандалов в городе, хулиганы портят как городское имущество, так и частное. Некоторые отмечают, что на улицах города не хватает камер видеонаблюдения.