17 октября 2023

Мэр пермского города пожаловался на вандалов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенняя оттепель и грязь на улицах. Екатеринбург, лужа, подросток, слякоть, распутица
Местные жители жалуются на разгул хулиганов в городе Фото:

Глава Краснокамска (Пермский край) Игорь Быкариз призвал жителей города бдительнее следить за вандалами и сообщать о порче муниципального имущества в полицию. Недавно неизвестные хулиганы острыми предметами повредили два из четырех топика, которые установлены в местном сквере Бажова. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На этот раз пострадали 2 топика. Видно, что били целенаправленно острыми предметами, чтобы разрушить верхний слой и привести в негодность фигурку топика», — написал глава. Он также призвал свидетелей вандализма обращаться в полицию или по номеру 112.

Мэр также отметил, что из-за вандалов на реставрацию арт-объектов придется выделять городской бюджет, который мог пойти на решение других важных для города проблем. В комментариях подписчики Быкариза негодуют из-за разгула вандалов в городе, хулиганы портят как городское имущество, так и частное. Некоторые отмечают, что на улицах города не хватает камер видеонаблюдения.

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Глава Краснокамска (Пермский край) Игорь Быкариз призвал жителей города бдительнее следить за вандалами и сообщать о порче муниципального имущества в полицию. Недавно неизвестные хулиганы острыми предметами повредили два из четырех топика, которые установлены в местном сквере Бажова. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «На этот раз пострадали 2 топика. Видно, что били целенаправленно острыми предметами, чтобы разрушить верхний слой и привести в негодность фигурку топика», — написал глава. Он также призвал свидетелей вандализма обращаться в полицию или по номеру 112. Мэр также отметил, что из-за вандалов на реставрацию арт-объектов придется выделять городской бюджет, который мог пойти на решение других важных для города проблем. В комментариях подписчики Быкариза негодуют из-за разгула вандалов в городе, хулиганы портят как городское имущество, так и частное. Некоторые отмечают, что на улицах города не хватает камер видеонаблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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