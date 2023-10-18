Госдума окончательно приняла отмену закона о запрете ядерных испытаний

18 октября 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

В Госдуме одобрили отмену запрета на ядерные испытания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума одобрила закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний. Законопроект был одобрен в окончательном третьем чтении. «Единогласно принят во втором и третьем чтениях закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — говорится в сообщении на сайте Государственной Думы. Уточняется, что соавторами закона стали председатель Госдумы Вячеслав Гладков, главы российских фракций, а также почти все депутаты. Совет Федерации РФ намерен рассмотреть закон об отмене ДВЗЯИ 25 октября. По словам члена Совета, Вадимира Джабарова, сенаторы поддержат этот документ. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна может отозвать ратификацию договора о запрете испытаний. Позже Госдума начала процесс отмены соглашения. Володин назвал это решение «звоночком для США», передает MK.RU .

Госдума одобрила закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний. Законопроект был одобрен в окончательном третьем чтении. «Единогласно принят во втором и третьем чтениях закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — говорится в сообщении на сайте Государственной Думы. Уточняется, что соавторами закона стали председатель Госдумы Вячеслав Гладков, главы российских фракций, а также почти все депутаты. Совет Федерации РФ намерен рассмотреть закон об отмене ДВЗЯИ 25 октября. По словам члена Совета, Вадимира Джабарова, сенаторы поддержат этот документ. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна может отозвать ратификацию договора о запрете испытаний. Позже Госдума начала процесс отмены соглашения. Володин назвал это решение «звоночком для США», передает MK.RU.