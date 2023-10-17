В здании Пермской галереи нашли потаенную дверь

В здании Спасо-Преображенского собора, в котором сейчас располагается Пермская галерея, во время реконструкции нашли тайную дверь. Рабочие обнаружили дверной проем после вскрытия кирпичной кладки.
«После вскрытия кирпичной кладки в одной из стен собора проектировщики обнаружили сводчатый дверной проем, через который до 1931 года проходили певчие на хоры — площадку для размещения церковного хора, — располагавшиеся на балконе на уровне 2 этажа», — сообщает «Комсомольская правда Пермь» со ссылкой на представителей галереи.
Здание начали переоборудовать в 1932 году, когда там открыли вместо собора галерею. Сейчас проектировщики проверяют состояние стен перед реконструкцией собора. На данный момент там открыты только временные выставки. Окончательно галерея должна покинуть собор до 1 декабря, все экспонаты переедут в новое здание.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.