17 октября 2023

В здании Пермской галереи нашли потаенную дверь

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, зима, художественная галерея
Сейчас в здании проводят реконструкцию Фото:

В здании Спасо-Преображенского собора, в котором сейчас располагается Пермская галерея, во время реконструкции нашли тайную дверь. Рабочие обнаружили дверной проем после вскрытия кирпичной кладки.

«После вскрытия кирпичной кладки в одной из стен собора проектировщики обнаружили сводчатый дверной проем, через который до 1931 года проходили певчие на хоры — площадку для размещения церковного хора, — располагавшиеся на балконе на уровне 2 этажа», — сообщает «Комсомольская правда Пермь» со ссылкой на представителей галереи.

Здание начали переоборудовать в 1932 году, когда там открыли вместо собора галерею. Сейчас проектировщики проверяют состояние стен перед реконструкцией собора. На данный момент там открыты только временные выставки. Окончательно галерея должна покинуть собор до 1 декабря, все экспонаты переедут в новое здание.

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В здании Спасо-Преображенского собора, в котором сейчас располагается Пермская галерея, во время реконструкции нашли тайную дверь. Рабочие обнаружили дверной проем после вскрытия кирпичной кладки. «После вскрытия кирпичной кладки в одной из стен собора проектировщики обнаружили сводчатый дверной проем, через который до 1931 года проходили певчие на хоры — площадку для размещения церковного хора, — располагавшиеся на балконе на уровне 2 этажа», — сообщает «Комсомольская правда Пермь» со ссылкой на представителей галереи. Здание начали переоборудовать в 1932 году, когда там открыли вместо собора галерею. Сейчас проектировщики проверяют состояние стен перед реконструкцией собора. На данный момент там открыты только временные выставки. Окончательно галерея должна покинуть собор до 1 декабря, все экспонаты переедут в новое здание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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