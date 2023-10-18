В Екатеринбурге на ноябрьские праздники увеличат количество поездов до Санкт-Петербурга

Во время ноябрьских праздников будут чаще ходить поезда из Екатеринбурга до Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).
«Увеличили количество поездов на период осенних каникул и ноябрьских праздников. С 27 октября по 7 ноября дополнительные поезда дальнего следования будут курсировать по наиболее востребованным направлениям: Екатеринбург-Санкт-Петербург, Екатеринбург-Москва», — рассказали представители СвЖД.
Также количество поездов увеличат по следующим направлениям: Пермь-Москва, Пермь-Санкт-Петербург, Тюмень-Москва и Тюмень-Оренбург. Чтобы уточнить расписание поездов, необходимо обратиться в железнодорожные кассы, посмотреть информацию в приложение или на сайте РЖД.
Ранее стало известно, что инвестиции в инфраструктуру Свердловской железной дороги в 2023 году вырастут на 50% по сравнению с 2022. По словам полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева, СвЖД является опорой экономики Урала и остается надежным партнером для регионов федерального округа.
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