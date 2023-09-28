Инвестиции в СвЖД выросли в два раза по сравнению с 2022 годом

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Международный женский форум «Роль женщин в современном мире». Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев провел рабочую встречу с главой СвЖД Фото:

Инвестиции в инфраструктуру Свердловской железной дороги в 2023 году вырастут на 50% по сравнению с 2022. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев в ходе рабочей встречи с начальником СвЖД Павлом Бурцевым.

«Свердловская железная дорога является опорой экономики Урала и остается надежным партнером для наших регионов. В 2023 году инвестиции в инфраструктуру вырастут на 50% к 2022 году, объем закупок у наших предприятий — практически на 40%, налоговые отчисления в бюджеты регионов — на 22%», — отметил Владимир Якушев.

Павел Бурцев возглавил СвЖД в августе, сменив на посту Ивана Колесникова. Бурцев — бывший топ-менеджер РЖД. На встрече с Якушевым он рассказал об итогах деятельности ведомства в 2023 году, в том числе о новых магистральных инфраструктурных проектов. В частности, о проекте «Сухой порт», в рамках которого сделают международный мультимодальный ТЛЦ «Екатеринбург» в районе станции Седельниково.

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Инвестиции в инфраструктуру Свердловской железной дороги в 2023 году вырастут на 50% по сравнению с 2022. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев в ходе рабочей встречи с начальником СвЖД Павлом Бурцевым. «Свердловская железная дорога является опорой экономики Урала и остается надежным партнером для наших регионов. В 2023 году инвестиции в инфраструктуру вырастут на 50% к 2022 году, объем закупок у наших предприятий — практически на 40%, налоговые отчисления в бюджеты регионов — на 22%», — отметил Владимир Якушев. Павел Бурцев возглавил СвЖД в августе, сменив на посту Ивана Колесникова. Бурцев — бывший топ-менеджер РЖД. На встрече с Якушевым он рассказал об итогах деятельности ведомства в 2023 году, в том числе о новых магистральных инфраструктурных проектов. В частности, о проекте «Сухой порт», в рамках которого сделают международный мультимодальный ТЛЦ «Екатеринбург» в районе станции Седельниково.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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