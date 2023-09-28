Инвестиции в СвЖД выросли в два раза по сравнению с 2022 годом

28 сентября 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев провел рабочую встречу с главой СвЖД Фото: Илья Московец © URA.RU Инвестиции в инфраструктуру Свердловской железной дороги в 2023 году вырастут на 50% по сравнению с 2022. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев в ходе рабочей встречи с начальником СвЖД Павлом Бурцевым. «Свердловская железная дорога является опорой экономики Урала и остается надежным партнером для наших регионов. В 2023 году инвестиции в инфраструктуру вырастут на 50% к 2022 году, объем закупок у наших предприятий — практически на 40%, налоговые отчисления в бюджеты регионов — на 22%», — отметил Владимир Якушев. Павел Бурцев возглавил СвЖД в августе, сменив на посту Ивана Колесникова. Бурцев — бывший топ-менеджер РЖД. На встрече с Якушевым он рассказал об итогах деятельности ведомства в 2023 году, в том числе о новых магистральных инфраструктурных проектов. В частности, о проекте «Сухой порт», в рамках которого сделают международный мультимодальный ТЛЦ «Екатеринбург» в районе станции Седельниково.

Инвестиции в инфраструктуру Свердловской железной дороги в 2023 году вырастут на 50% по сравнению с 2022. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев в ходе рабочей встречи с начальником СвЖД Павлом Бурцевым. «Свердловская железная дорога является опорой экономики Урала и остается надежным партнером для наших регионов. В 2023 году инвестиции в инфраструктуру вырастут на 50% к 2022 году, объем закупок у наших предприятий — практически на 40%, налоговые отчисления в бюджеты регионов — на 22%», — отметил Владимир Якушев. Павел Бурцев возглавил СвЖД в августе, сменив на посту Ивана Колесникова. Бурцев — бывший топ-менеджер РЖД. На встрече с Якушевым он рассказал об итогах деятельности ведомства в 2023 году, в том числе о новых магистральных инфраструктурных проектов. В частности, о проекте «Сухой порт», в рамках которого сделают международный мультимодальный ТЛЦ «Екатеринбург» в районе станции Седельниково.