Компания, строившая «Сандуны» в Екатеринбурге, выкупила соседний участок

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Общественная баня Сандуны. Екатеринбург, сандуны
Теперь «Новый квартал» имеет в собственности крупный участок земли в квартале улиц Куйбышева, Розы Люксембург и Народной Воли Фото:

Фирма «Новый квартал», строившая по франшизе филиал бань «Сандуны» в Екатеринбурге, выкупила небольшое здание по соседству — на Куйбышева, 42а. Информация об этом появилась на сайте Фонда имущества Свердловской области.

«Новый квартал» выкупил здание из собственности Свердловской области за 6 млн рублей. Его площадь — 90,6 квадратных метров.

По данным портала 66.ru, именно «Новый квартал» строил по франшизе филиал «Сандунов» на Куйбышева, 42б. Еще раньше фирма несколько других участков по соседству, и сейчас у нее в собственности находится крупный участок земли в квартале улиц Куйбышева, Розы Люксембург и Народной Воли, который можно использовать для строительства коммерческой недвижимости.

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Фирма «Новый квартал», строившая по франшизе филиал бань «Сандуны» в Екатеринбурге, выкупила небольшое здание по соседству — на Куйбышева, 42а. Информация об этом появилась на сайте Фонда имущества Свердловской области. «Новый квартал» выкупил здание из собственности Свердловской области за 6 млн рублей. Его площадь — 90,6 квадратных метров. По данным портала 66.ru, именно «Новый квартал» строил по франшизе филиал «Сандунов» на Куйбышева, 42б. Еще раньше фирма несколько других участков по соседству, и сейчас у нее в собственности находится крупный участок земли в квартале улиц Куйбышева, Розы Люксембург и Народной Воли, который можно использовать для строительства коммерческой недвижимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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