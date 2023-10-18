Компания, строившая «Сандуны» в Екатеринбурге, выкупила соседний участок

Фирма «Новый квартал», строившая по франшизе филиал бань «Сандуны» в Екатеринбурге, выкупила небольшое здание по соседству — на Куйбышева, 42а. Информация об этом появилась на сайте Фонда имущества Свердловской области.
«Новый квартал» выкупил здание из собственности Свердловской области за 6 млн рублей. Его площадь — 90,6 квадратных метров.
По данным портала 66.ru, именно «Новый квартал» строил по франшизе филиал «Сандунов» на Куйбышева, 42б. Еще раньше фирма несколько других участков по соседству, и сейчас у нее в собственности находится крупный участок земли в квартале улиц Куйбышева, Розы Люксембург и Народной Воли, который можно использовать для строительства коммерческой недвижимости.
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