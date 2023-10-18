Братьев Запашных вызвали в ГД по поводу жестокого обращения с животными

18 октября 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

Братья Запашные сообщили, что человек должен использовать спецсредства для дрессировки животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дрессировщиков Эдгарда и Аскольда Запашных вызвали в Госдуму, чтобы они прокомментировали обвинения в жестоком обращении с животными. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Братьев Запашных вызвали в Госдуму, чтобы они ответили на обвинения в жестоком обращении с животными», — говорится в сообщении. По словам Эдгарда Запашного, артисты российского цирка на данный момент находятся более, чем в 30 странах, и нигде не поступают претензии по жестокому обращению с животными. Депутат Госдумы Алексей Нечаев, который ранее внес проект об ограничении на использование животных в цирках, покинул круглый стол, где сидели Запашные. Братья сообщили, что партия «Новые Люди» раскручивает себя за их счет. Ранее Эдгарда заявил, что человек должен вмешиваться, чтобы не произошло трагедии на манеже. Он отметил, что для дрессировки животных используются водометы, палки и холостое оружие. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Цирк. Ответ ожидается. Братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными. В сети появилось видео, на котором они избивали тигра палкой, обливали водой и предпринимали попытки усмирить хищника с помощью огнетушителя, передает «Национальная служба новостей».

Дрессировщиков Эдгарда и Аскольда Запашных вызвали в Госдуму, чтобы они прокомментировали обвинения в жестоком обращении с животными. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Братьев Запашных вызвали в Госдуму, чтобы они ответили на обвинения в жестоком обращении с животными», — говорится в сообщении. По словам Эдгарда Запашного, артисты российского цирка на данный момент находятся более, чем в 30 странах, и нигде не поступают претензии по жестокому обращению с животными. Депутат Госдумы Алексей Нечаев, который ранее внес проект об ограничении на использование животных в цирках, покинул круглый стол, где сидели Запашные. Братья сообщили, что партия «Новые Люди» раскручивает себя за их счет. Ранее Эдгарда заявил, что человек должен вмешиваться, чтобы не произошло трагедии на манеже. Он отметил, что для дрессировки животных используются водометы, палки и холостое оружие. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Цирк. Ответ ожидается. Братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными. В сети появилось видео, на котором они избивали тигра палкой, обливали водой и предпринимали попытки усмирить хищника с помощью огнетушителя, передает «Национальная служба новостей».