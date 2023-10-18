Пермяк оборудовал частный дом для выращивания конопли

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Колесниково. Курган, частный дом, стройка
Дома он создал условия для хранения конопли Фото:

В Пермском крае сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину, который оборудовал участок своего частного дома для выращивания конопли. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Мужчина выращивал на своем приусадебном участке наркосодержащее растение — коноплю. Также в помещении, где он проживал, были созданы все необходимые условия для ее хранения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее мужчина уже был судим. При задержании пермяк объяснил сотрудникам полиции, что выращивал коноплю для собственного употребления. При задержании было изъято 44 куста конопли и ее высушенные части массой 8,21 грамма. Мужчину признали виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 1 год лишения свободы в колонии строгого режима.

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В Пермском крае сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину, который оборудовал участок своего частного дома для выращивания конопли. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Мужчина выращивал на своем приусадебном участке наркосодержащее растение — коноплю. Также в помещении, где он проживал, были созданы все необходимые условия для ее хранения», — говорится в сообщении. Уточняется, что ранее мужчина уже был судим. При задержании пермяк объяснил сотрудникам полиции, что выращивал коноплю для собственного употребления. При задержании было изъято 44 куста конопли и ее высушенные части массой 8,21 грамма. Мужчину признали виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 1 год лишения свободы в колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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