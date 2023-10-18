Пермяк оборудовал частный дом для выращивания конопли

18 октября 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

Дома он создал условия для хранения конопли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину, который оборудовал участок своего частного дома для выращивания конопли. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Мужчина выращивал на своем приусадебном участке наркосодержащее растение — коноплю. Также в помещении, где он проживал, были созданы все необходимые условия для ее хранения», — говорится в сообщении. Уточняется, что ранее мужчина уже был судим. При задержании пермяк объяснил сотрудникам полиции, что выращивал коноплю для собственного употребления. При задержании было изъято 44 куста конопли и ее высушенные части массой 8,21 грамма. Мужчину признали виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 1 год лишения свободы в колонии строгого режима.

В Пермском крае сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину, который оборудовал участок своего частного дома для выращивания конопли. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Мужчина выращивал на своем приусадебном участке наркосодержащее растение — коноплю. Также в помещении, где он проживал, были созданы все необходимые условия для ее хранения», — говорится в сообщении. Уточняется, что ранее мужчина уже был судим. При задержании пермяк объяснил сотрудникам полиции, что выращивал коноплю для собственного употребления. При задержании было изъято 44 куста конопли и ее высушенные части массой 8,21 грамма. Мужчину признали виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 1 год лишения свободы в колонии строгого режима.