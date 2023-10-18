Al Khaleej: НАТО вынуждено пересмотреть свои расчеты в зоне СВО

19 октября 2023 в 04:44 Размер текста - 17 +

Западный альянс может попытаться изменить сценарий СВО Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Украины осталось мало времени для достижения задач контрнаступления из-за приближающейся зимы. На этом фоне у США зреет обеспокоенность, что из-за погоды ВСУ не смогут противостоять России. В этой ситуации НАТО может пересмотреть свои расчеты и даже подтолкнуть Киев на переговоры, пишут эксперты. «Вашингтон считает, что у Киева осталось от шести до восьми недель для контратаки, прежде чем ситуация станет сложной. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что погода им не союзник. Это вынуждает НАТО пересмотреть свои расчеты, например, согласиться вступить в переговоры с Россией», — пишут эксперты Al Khaleej . Они отмечают, что пока западный альянс думает, на каких условиях можно будет пересмотреть свое отношение к конфликту. Это может быть не только перемирие, но и решение продолжить долгосрочный конфликт на истощение, однако и в этом случае Украина окажется главным проигравшим. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук ранее заявил, что затягивание конфликта на Украине приведет к вооруженным конфликтам среди ее населения и потянет ко дну Европу. Конфликты среди населения начнутся, когда украинские солдаты поймут, что их используют ради чужих интересов. Он подчеркнул, что на Украине уже начинается развитие данного сценария. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У Украины осталось мало времени для достижения задач контрнаступления из-за приближающейся зимы. На этом фоне у США зреет обеспокоенность, что из-за погоды ВСУ не смогут противостоять России. В этой ситуации НАТО может пересмотреть свои расчеты и даже подтолкнуть Киев на переговоры, пишут эксперты. «Вашингтон считает, что у Киева осталось от шести до восьми недель для контратаки, прежде чем ситуация станет сложной. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что погода им не союзник. Это вынуждает НАТО пересмотреть свои расчеты, например, согласиться вступить в переговоры с Россией», — пишут эксперты Al Khaleej. Они отмечают, что пока западный альянс думает, на каких условиях можно будет пересмотреть свое отношение к конфликту. Это может быть не только перемирие, но и решение продолжить долгосрочный конфликт на истощение, однако и в этом случае Украина окажется главным проигравшим. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук ранее заявил, что затягивание конфликта на Украине приведет к вооруженным конфликтам среди ее населения и потянет ко дну Европу. Конфликты среди населения начнутся, когда украинские солдаты поймут, что их используют ради чужих интересов. Он подчеркнул, что на Украине уже начинается развитие данного сценария.