Си Цзиньпин назвал, чем Россия и Китай помогли всему миру

Си Цзиньпин: сотрудничество РФ и Китая сыграло роль в мировой энергетике

19 октября 2023 в 07:24 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин оценил вклад РФ и Китая в мировую энергетическую безопасность Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совместная работа Китая и России в сфере энергетики дала свои плоды и сыграла роль в обеспечении мировой энергетической безопасности. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме российско-китайскому энергетическому бизнес-форуму, отметив, что китайская сторона готова к дальнейшей совместной работе с Россией. «Энергетическое сотрудничество России и Китая сыграло активную роль в обеспечении энергетической безопасности двух стран и всего мира», — сказал Си Цзиньпин. Его слова передает «Центральное телевидение Китая» в прямом эфире. Председатель КНР также отметил, что Пекин готов и дальше работать с Москвой для улучшения результатов в энергетической сфере. «Китай готов сотрудничать с РФ для повышения устойчивости цепочек поставок в энергетической сфере», — добавил он. Встреча лидеров двух стран — президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина произошла накануне в Пекине во время форума «Один пояс — один путь». Как отмечал российский президент, в ходе двухсторонних переговоров обсуждались также экономика, финансы и политическое взаимодействие.

Совместная работа Китая и России в сфере энергетики дала свои плоды и сыграла роль в обеспечении мировой энергетической безопасности. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме российско-китайскому энергетическому бизнес-форуму, отметив, что китайская сторона готова к дальнейшей совместной работе с Россией. «Энергетическое сотрудничество России и Китая сыграло активную роль в обеспечении энергетической безопасности двух стран и всего мира», — сказал Си Цзиньпин. Его слова передает «Центральное телевидение Китая» в прямом эфире. Председатель КНР также отметил, что Пекин готов и дальше работать с Москвой для улучшения результатов в энергетической сфере. «Китай готов сотрудничать с РФ для повышения устойчивости цепочек поставок в энергетической сфере», — добавил он. Встреча лидеров двух стран — президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина произошла накануне в Пекине во время форума «Один пояс — один путь». Как отмечал российский президент, в ходе двухсторонних переговоров обсуждались также экономика, финансы и политическое взаимодействие.