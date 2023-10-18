Путин раскрыл, о чем говорил с Си Цзиньпином в Пекине

Путин и Си Цзиньпин говорили об экономике и политическом взаимодействии

Владимир Путин и Си Цзиньпин говорили об экономике, политическом взаимодействии, и других вопросах Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином говорил с ним об экономике, финансах и политическом взаимодействии. Также главы государств обсудили ситуацию в ближневосточном регионе.

«Три часа мы разговаривали с председателем КНР, это двухстороняя повестка, экономика, финансы, политическое взаимодействие. <…> подробно обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке», — сказал Владимир Пкутин на пресс-конференции по итогам визита в Пекин. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия 24».