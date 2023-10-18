Путин раскрыл, о чем говорил с Си Цзиньпином в Пекине

Путин и Си Цзиньпин говорили об экономике и политическом взаимодействии
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Владимир Путин и Си Цзиньпин говорили об экономике, политическом взаимодействии, и других вопросах Фото:

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином говорил с ним об экономике, финансах и политическом взаимодействии. Также главы государств обсудили ситуацию в ближневосточном регионе.

«Три часа мы разговаривали с председателем КНР, это двухстороняя повестка, экономика, финансы, политическое взаимодействие. <…> подробно обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке», — сказал Владимир Пкутин на пресс-конференции по итогам визита в Пекин. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином говорил с ним об экономике, финансах и политическом взаимодействии. Также главы государств обсудили ситуацию в ближневосточном регионе. «Три часа мы разговаривали с председателем КНР, это двухстороняя повестка, экономика, финансы, политическое взаимодействие. <…> подробно обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке», — сказал Владимир Пкутин на пресс-конференции по итогам визита в Пекин. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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