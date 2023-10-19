В России изменится цена на пиво, сидр и медовуху

Власти РФ рассмотрят изменение цены на пиво и сидр
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Алкоголь. Тюмень, жестяные банки, пиво, алкоголь, пивные банки, спиртное
Цены на алкогольные напитки в конечном счете могут измениться Фото:

Правительство РФ займется вопросом о госрегулировании цен на пиво, сидр, медовуху и пуаре, в результате чего стоимость напитков способна измениться. Соответствующее обращение уже направлено в Минфин. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина РФ.

«Обращение поступило в аппарат правительства РФ и направлено в Минфин России для экспертной проработки», — заявили в кабинете министров. Сообщение пресс-службы передает ТАСС.

Ранее Минфин РФ уже предложил повысить цены на водку. Согласно инициативе, с 1 января 2024 года цена на этот вид алкоголя должна составить 299 рублей за 0,5 литра при нынешней цене в 281 рубль за тот же объем. Свое предложение министерство обосновало ослаблением рубля, уровнем инфляции и увеличением затрат на производство водки.

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Правительство РФ займется вопросом о госрегулировании цен на пиво, сидр, медовуху и пуаре, в результате чего стоимость напитков способна измениться. Соответствующее обращение уже направлено в Минфин. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина РФ. «Обращение поступило в аппарат правительства РФ и направлено в Минфин России для экспертной проработки», — заявили в кабинете министров. Сообщение пресс-службы передает ТАСС. Ранее Минфин РФ уже предложил повысить цены на водку. Согласно инициативе, с 1 января 2024 года цена на этот вид алкоголя должна составить 299 рублей за 0,5 литра при нынешней цене в 281 рубль за тот же объем. Свое предложение министерство обосновало ослаблением рубля, уровнем инфляции и увеличением затрат на производство водки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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