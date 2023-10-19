Экс-менеджер «Роскосмоса» сбежал за границу и объявлен в розыск

Экс-менеджер «Роскосмоса» Мешков объявлен в розыск за хищение средств
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Искусственные спутники Земли, сайт Роскосмоса. Москва, ракета, космонавтика, сопло, разгонные модули
Бывший менеджер «Роскосмоса» объявлен в международный розыск Фото:

Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Владимир Мешков сбежал за границу и был объявлен в международный розыск. Его заочно арестовали за хищение средств более чем на 600 миллионов рублей.

«Сбежал за границу и объявлен в международный розыск бывший топ-менеджер „Роскосмоса“ и замначальника департамента аппарата полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Владимир Мешков», — передает «Коммерсант». Уточняется, что он разыскивается за хищение более 600 миллионов рублей, выделенных государством на реконструкцию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

Кроме того, Мешков был заочно арестован по статье об особо крупном мошенничестве. Его тюремный срок начнет отсчитываться после того, как экс-менеджер будет возвращен в Россию или задержан на территории страны.

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Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Владимир Мешков сбежал за границу и был объявлен в международный розыск. Его заочно арестовали за хищение средств более чем на 600 миллионов рублей. «Сбежал за границу и объявлен в международный розыск бывший топ-менеджер „Роскосмоса“ и замначальника департамента аппарата полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Владимир Мешков», — передает «Коммерсант». Уточняется, что он разыскивается за хищение более 600 миллионов рублей, выделенных государством на реконструкцию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности. Кроме того, Мешков был заочно арестован по статье об особо крупном мошенничестве. Его тюремный срок начнет отсчитываться после того, как экс-менеджер будет возвращен в Россию или задержан на территории страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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