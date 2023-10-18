18 октября 2023
17 октября 2023

Прокуратура судится с мэрией Салехарда из-за ремонта квартиры многодетной семьи

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, прокурор, документы, зал заседания, зал суда, папка, дело, суд, судебный процесс, судебные дела, прокурор в суде
Прокуратура Салехарда защитила права семьи с тремя детьми Фото:

В Салехарда (ЯНАО) прокуратура подала иск к городским властям о проведении срочного ремонта в муниципальной квартире многодетной семьи. Как сообщили представители окружной прокуратуры в официальном telegram-канале ведомства, ранее органы местного самоуправления отказались устранять выявленные нарушения.

«Прокуратура Салехарда провела проверку по обращению местной жительницы с тремя детьми о нарушении ее прав. В связи с отказом органа местного самоуправления устранить выявленные нарушения и провести в квартире восстановительные работы до наступления холодов, прокуратурой направлен иск в суд о возложении на администрацию города обязанности провести ремонт поврежденного участка пола в квартире», — говорится в сообщении.

Жительница города не может проживать с малолетними детьми в муниципальной квартире из-за опасного состояния пола. Напольное покрытие просажено и имеет повреждения. Из-за этого семье приходится проживать в арендуемой квартире. Сообщается, что прокуратура проконтролирует устранение всех выявленных нарушений.

Ранее URA.RU рассказало о том, как прокуратура Салехарда защитила жилищные права сироты. Юноше предоставят квартиру специализированного жилищного фонда.

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В Салехарда (ЯНАО) прокуратура подала иск к городским властям о проведении срочного ремонта в муниципальной квартире многодетной семьи. Как сообщили представители окружной прокуратуры в официальном telegram-канале ведомства, ранее органы местного самоуправления отказались устранять выявленные нарушения. «Прокуратура Салехарда провела проверку по обращению местной жительницы с тремя детьми о нарушении ее прав. В связи с отказом органа местного самоуправления устранить выявленные нарушения и провести в квартире восстановительные работы до наступления холодов, прокуратурой направлен иск в суд о возложении на администрацию города обязанности провести ремонт поврежденного участка пола в квартире», — говорится в сообщении. Жительница города не может проживать с малолетними детьми в муниципальной квартире из-за опасного состояния пола. Напольное покрытие просажено и имеет повреждения. Из-за этого семье приходится проживать в арендуемой квартире. Сообщается, что прокуратура проконтролирует устранение всех выявленных нарушений. Ранее URA.RU рассказало о том, как прокуратура Салехарда защитила жилищные права сироты. Юноше предоставят квартиру специализированного жилищного фонда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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