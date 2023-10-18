Прокуратура судится с мэрией Салехарда из-за ремонта квартиры многодетной семьи

Прокуратура Салехарда защитила права семьи с тремя детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарда (ЯНАО) прокуратура подала иск к городским властям о проведении срочного ремонта в муниципальной квартире многодетной семьи. Как сообщили представители окружной прокуратуры в официальном telegram-канале ведомства, ранее органы местного самоуправления отказались устранять выявленные нарушения.

«Прокуратура Салехарда провела проверку по обращению местной жительницы с тремя детьми о нарушении ее прав. В связи с отказом органа местного самоуправления устранить выявленные нарушения и провести в квартире восстановительные работы до наступления холодов, прокуратурой направлен иск в суд о возложении на администрацию города обязанности провести ремонт поврежденного участка пола в квартире», — говорится в сообщении.

Жительница города не может проживать с малолетними детьми в муниципальной квартире из-за опасного состояния пола. Напольное покрытие просажено и имеет повреждения. Из-за этого семье приходится проживать в арендуемой квартире. Сообщается, что прокуратура проконтролирует устранение всех выявленных нарушений.

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