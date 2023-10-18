18 октября 2023

Энергетики проверят счетчики у 10 тысяч челябинцев

«Уралэнергосбыт» придет с ревизией в квартиры жителей Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Уралэнергосбыт проверит приборы учета электроэнергии у должников и тех, кто не передает показания Фото:

До конца осени будут проверены электросчетчики 10 тысяч потребителей Челябинска. Контролеры «Уралэнергосбыта» отправятся по адресам, где давно не передавались показания либо имеются большие долги.

«Осенью ревизия показаний запланирована только в Челябинске. Список 10 тысяч квартир уже определен. Контролеры пройдут по адресам, где давно не передавались показания или имеются большие долги за электроэнергию», — сообщили в пресс-службе компании.

В организации уточнили, что для проверок заключены договоры с двумя компаниями. В Курчатовском, Калининском, Металлургическом и Тракторозаводском районах ревизиями займутся представители ООО «НПК СИМ». В Центральном и Советском районах — сотрудники ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго». Можно передать показания самим, при этом, если вы давно не отправляли в энергосбытовую компанию данные счетчика, отправьте фото прибора с цифрами в личные сообщения «Уралэнергосбыта» в соцсетях либо интернет-приемную на сайте.

Ранее компания «Уралэнергосбыт» рассказывала об удобстве обслуживания в Едином расчетном центре (ЕРЦ). По мнению экспертов, появление ЕРЦ в регионах позволили решить большое количество проблем, начиная от качества обслуживания клиентов и заканчивая финансовой устойчивостью и эффективностью предприятий ЖКХ. Кроме того, это делает прозрачным движение средств от потребителей к предприятиям ЖКХ.

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До конца осени будут проверены электросчетчики 10 тысяч потребителей Челябинска. Контролеры «Уралэнергосбыта» отправятся по адресам, где давно не передавались показания либо имеются большие долги. «Осенью ревизия показаний запланирована только в Челябинске. Список 10 тысяч квартир уже определен. Контролеры пройдут по адресам, где давно не передавались показания или имеются большие долги за электроэнергию», — сообщили в пресс-службе компании. В организации уточнили, что для проверок заключены договоры с двумя компаниями. В Курчатовском, Калининском, Металлургическом и Тракторозаводском районах ревизиями займутся представители ООО «НПК СИМ». В Центральном и Советском районах — сотрудники ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго». Можно передать показания самим, при этом, если вы давно не отправляли в энергосбытовую компанию данные счетчика, отправьте фото прибора с цифрами в личные сообщения «Уралэнергосбыта» в соцсетях либо интернет-приемную на сайте. Ранее компания «Уралэнергосбыт» рассказывала об удобстве обслуживания в Едином расчетном центре (ЕРЦ). По мнению экспертов, появление ЕРЦ в регионах позволили решить большое количество проблем, начиная от качества обслуживания клиентов и заканчивая финансовой устойчивостью и эффективностью предприятий ЖКХ. Кроме того, это делает прозрачным движение средств от потребителей к предприятиям ЖКХ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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