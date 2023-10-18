В Кургане спустя месяц открыли участок дороги рядом с Некрасовским рынком

Коммунальщики закончили ремонт на участке дороги рядом с Некрасовским рынком
В Кургане открыли участок дороги рядом с Некрасовским рынком. Об этом сообщается в официальной группе «Водного Союза» в социальной сети «ВКонтакте».
«Участок улицы в районе Некрасовского рынка открыт для движения. „Водный Союз“ завершил работы на самотечном коллекторе диаметром 500 мм и устранил аварию на напорном коллекторе диаметром 600 мм в районе Некрасовского рынка», — указано в посте группы.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц перекрывали участок улицы в районе Некрасовского рынка. Там произошла авария на самотечном коллекторе. Открытие планировалось 17 октября.
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