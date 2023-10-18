18 октября 2023

В Кургане спустя месяц открыли участок дороги рядом с Некрасовским рынком

© Служба новостей «URA.RU»
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Замена трубопровода в Северном поселке по ул. Правды. Курган , проезд закрыт, кирпич
Коммунальщики закончили ремонт на участке дороги рядом с Некрасовским рынком Фото:

В Кургане открыли участок дороги рядом с Некрасовским рынком. Об этом сообщается в официальной группе «Водного Союза» в социальной сети «ВКонтакте».

«Участок улицы в районе Некрасовского рынка открыт для движения. „Водный Союз“ завершил работы на самотечном коллекторе диаметром 500 мм и устранил аварию на напорном коллекторе диаметром 600 мм в районе Некрасовского рынка», — указано в посте группы.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц перекрывали участок улицы в районе Некрасовского рынка. Там произошла авария на самотечном коллекторе. Открытие планировалось 17 октября.

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В Кургане открыли участок дороги рядом с Некрасовским рынком. Об этом сообщается в официальной группе «Водного Союза» в социальной сети «ВКонтакте». «Участок улицы в районе Некрасовского рынка открыт для движения. „Водный Союз“ завершил работы на самотечном коллекторе диаметром 500 мм и устранил аварию на напорном коллекторе диаметром 600 мм в районе Некрасовского рынка», — указано в посте группы. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц перекрывали участок улицы в районе Некрасовского рынка. Там произошла авария на самотечном коллекторе. Открытие планировалось 17 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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