В Кургане спустя месяц открыли участок дороги рядом с Некрасовским рынком

19 октября 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Коммунальщики закончили ремонт на участке дороги рядом с Некрасовским рынком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане открыли участок дороги рядом с Некрасовским рынком. Об этом сообщается в официальной группе «Водного Союза» в социальной сети «ВКонтакте». «Участок улицы в районе Некрасовского рынка открыт для движения. „Водный Союз“ завершил работы на самотечном коллекторе диаметром 500 мм и устранил аварию на напорном коллекторе диаметром 600 мм в районе Некрасовского рынка», — указано в посте группы. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц перекрывали участок улицы в районе Некрасовского рынка. Там произошла авария на самотечном коллекторе. Открытие планировалось 17 октября.

В Кургане открыли участок дороги рядом с Некрасовским рынком. Об этом сообщается в официальной группе «Водного Союза» в социальной сети «ВКонтакте». «Участок улицы в районе Некрасовского рынка открыт для движения. „Водный Союз“ завершил работы на самотечном коллекторе диаметром 500 мм и устранил аварию на напорном коллекторе диаметром 600 мм в районе Некрасовского рынка», — указано в посте группы. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц перекрывали участок улицы в районе Некрасовского рынка. Там произошла авария на самотечном коллекторе. Открытие планировалось 17 октября.