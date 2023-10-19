AT: визит Байдена в Израиль навел суматоху на Ближнем Востоке

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден провалился с поездкой в Израиль, написали в Asia Times Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент США Джо Байден после визита в Израиль «навел суматоху» в ближневосточном регионе. Об этом написали в издании Asia Times.

В статье указали на стремление Байдена получить одобрение после визита в Израиль перед грядущими президентскими выборами, как это было с поездкой на Украину. «Вместо этого он наткнулся на осиное гнездо, <…> оставив после себя не только встревоженных союзников, но и Ближний Восток в еще большей суматохе, чем было до этого», — передает издание.

Война в Израиле началась 7 октября. США после начала конфликта сразу же заявили о приверженности еврейскому государству, анонсировав военную и гуманитарную помощь. Недавно стало известно о поездке Байдена в Тель-Авив, передает RT. Однако позже западные СМИ назвали провальным визит американского лидера. Его встречу с премьером страны Биньямином Нетаньяху омрачили удар по больнице в Газе с множеством жертв и отмена саммита с лидерами Палестины, Иордании и Египта, сообщает MK.RU.

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Президент США Джо Байден после визита в Израиль «навел суматоху» в ближневосточном регионе. Об этом написали в издании Asia Times. В статье указали на стремление Байдена получить одобрение после визита в Израиль перед грядущими президентскими выборами, как это было с поездкой на Украину. «Вместо этого он наткнулся на осиное гнездо, <…> оставив после себя не только встревоженных союзников, но и Ближний Восток в еще большей суматохе, чем было до этого», — передает издание. Война в Израиле началась 7 октября. США после начала конфликта сразу же заявили о приверженности еврейскому государству, анонсировав военную и гуманитарную помощь. Недавно стало известно о поездке Байдена в Тель-Авив, передает RT. Однако позже западные СМИ назвали провальным визит американского лидера. Его встречу с премьером страны Биньямином Нетаньяху омрачили удар по больнице в Газе с множеством жертв и отмена саммита с лидерами Палестины, Иордании и Египта, сообщает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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