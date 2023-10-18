Курганское СУ СК возродило проект из советского прошлого

В СУ СК создали Женсовет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В СУ СК России по Курганской области образовали Женский совет, который будет помогать ведомству решать вопросы социального, бытового, культурного и духовно-нравственного характера. Данная информация размещена на сайте областного СУ СК. Такие Женсоветы существовали в советское время.

«Образован общественный совещательный орган — Женский совет, призванный оказывать содействие ведомству в решении вопросов социального, бытового, культурного и духовно-нравственного характера. В состав Женского совета вошли сотрудницы регионального ведомства, а также супруги сотрудников управления», — указано на сайте.

18 октября на заседании Женсовета присутствовал руководитель следственного управления Богдан Францишко. Выслушав участниц совета, он призвал их обращать внимание руководства регионального ведомства на любые возникающие вопросы и утвердил план работы на ближайшее время.

На встрече участницы совета обсудили благоустройство территориальных следственных отделов, жилищные проблемы сотрудников СУ СК и адаптацию новых служащих. Также во время заседания женщины обсудили возможность проведения творческих конкурсов. «Все мы понимаем, что работа следователя достаточно напряженная, требует от сотрудника полной самоотдачи, поэтому отдых и поддержка родных и близких имеет большое значение», — отметила председатель Женского совета Людмила Половникова. Источник URA.RU, связанный с силовыми структурами, объяснил, что в советское время Женсоветы следили за моральным обликом семей, и пресекали скандалы и разводы.