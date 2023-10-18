Алексей Текслер отметил важность проведения детского экологического форума Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 октября заявил, что предложенные участниками Всероссийского детского экофорума проекты будут внедряться в регионе и по всей стране. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Мы горды тем, что первый Всероссийский детский экологический форум проводится в Челябинске. Форум — это не только дискуссии и общение, что тоже важно. Вы будете сегодня предлагать свои проекты, которые мы будем внедрять в жизнь у нас в области и по всей стране», — заявил губернатор.

Глава региона отметил, что форум особенно важен для Челябинской области, где экология — приоритет. Он уверен, что проекты юных экологов, думающих об будущем страны, очень скоро дадут результаты.

Всероссийский детский экофорум в Челябинске открыли спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, полпред президента России в УрФО Владимир Якушев и глава принимающего региона.

С приветственным словом к участникам обратился глава российского государства Владимир Путин. Мероприятие, собравшее 2,5 тысячи школьников из 18 регионов РФ, закончится в середине 20 октября.