18 октября 2023

Путин обратился к участникам всероссийского экофорума в Челябинске. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский экологический форум. Челябинск
Сергей Иванов (на фото) зачитал обращение Владимира Путина к участникам форума Фото:

Представитель президента РФ Сергей Иванов 19 октября зачитал обращение Владимира Путина к участникам Всероссийского детского экофорума, который проходит в Челябинске. Также на мероприятии присутствовали полпред главы государства в УрФО Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, передает корреспондент URA.RU.

«Челябинск гостеприимно встречает школьников из многих регионов страны, которые любят родную природу. Стремятся внести вклад в решение экологических проблем и занимаются волонтерством. В форуме принимают участие известные ученые, эксперты, представители органов госвласти и деловых кругов. У ребят есть возможность обсудить ключевые вопросы, предложить идеи и инициативы», — передал Иванов слова президента.

В своем обращении Путин также отметил, что уверен в успехе форума и в том, что он поспособствует в воспитании бережного и ответственного отношения к природе у подрастающего поколения. А также оставит добрые и незабываемые впечатления.

Форум проходит в Челябинске второй год подряд. На двухдневное мероприятие собрались 2,5 тысячи школьников из 18 регионов России, включая недавно вошедшие в состав страны.

На экологическом форуме в Челябинске в качестве ведущей станет звезда фильма «Чебурашка» и сериала «Вампиры средней полосы» Ева Смирнова. Также на мероприятие приедет диджей Дмитрий Оленин.

Детский экологический форум. Челябинск
Детский экофорум проходит в Челябинске второй год подряд
Фото:
Детский экологический форум. Челябинск
На форум приехали школьники из 18 регионов России, в том числе из недавно вошедших в состав страны
Фото:
Детский экологический форум. Челябинск
На торжественном открытии форума присутствуют первые лица страны и региона
Фото:
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Представитель президента РФ Сергей Иванов 19 октября зачитал обращение Владимира Путина к участникам Всероссийского детского экофорума, который проходит в Челябинске. Также на мероприятии присутствовали полпред главы государства в УрФО Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, передает корреспондент URA.RU. «Челябинск гостеприимно встречает школьников из многих регионов страны, которые любят родную природу. Стремятся внести вклад в решение экологических проблем и занимаются волонтерством. В форуме принимают участие известные ученые, эксперты, представители органов госвласти и деловых кругов. У ребят есть возможность обсудить ключевые вопросы, предложить идеи и инициативы», — передал Иванов слова президента. В своем обращении Путин также отметил, что уверен в успехе форума и в том, что он поспособствует в воспитании бережного и ответственного отношения к природе у подрастающего поколения. А также оставит добрые и незабываемые впечатления. Форум проходит в Челябинске второй год подряд. На двухдневное мероприятие собрались 2,5 тысячи школьников из 18 регионов России, включая недавно вошедшие в состав страны. На экологическом форуме в Челябинске в качестве ведущей станет звезда фильма «Чебурашка» и сериала «Вампиры средней полосы» Ева Смирнова. Также на мероприятие приедет диджей Дмитрий Оленин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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