Сергей Иванов (на фото) зачитал обращение Владимира Путина к участникам форума Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представитель президента РФ Сергей Иванов 19 октября зачитал обращение Владимира Путина к участникам Всероссийского детского экофорума, который проходит в Челябинске. Также на мероприятии присутствовали полпред главы государства в УрФО Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, передает корреспондент URA.RU.

«Челябинск гостеприимно встречает школьников из многих регионов страны, которые любят родную природу. Стремятся внести вклад в решение экологических проблем и занимаются волонтерством. В форуме принимают участие известные ученые, эксперты, представители органов госвласти и деловых кругов. У ребят есть возможность обсудить ключевые вопросы, предложить идеи и инициативы», — передал Иванов слова президента.

В своем обращении Путин также отметил, что уверен в успехе форума и в том, что он поспособствует в воспитании бережного и ответственного отношения к природе у подрастающего поколения. А также оставит добрые и незабываемые впечатления.

Форум проходит в Челябинске второй год подряд. На двухдневное мероприятие собрались 2,5 тысячи школьников из 18 регионов России, включая недавно вошедшие в состав страны.

На экологическом форуме в Челябинске в качестве ведущей станет звезда фильма «Чебурашка» и сериала «Вампиры средней полосы» Ева Смирнова. Также на мероприятие приедет диджей Дмитрий Оленин.

Детский экофорум проходит в Челябинске второй год подряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На форум приехали школьники из 18 регионов России, в том числе из недавно вошедших в состав страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На торжественном открытии форума присутствуют первые лица страны и региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU