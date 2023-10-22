На курганских шиномонтажках начался ажиотаж из-за погоды

Курганские автомобилисты готовятся «переобуваться» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганских шиномонтажных автосервисах начался ажиотаж из-за замены летней резины на зимнюю. Отмечается, что места на «переобувание» транспорта заняты на неделю в перед. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники курганских автосервисов.

«В компании в Кургане жители уже начали менять летнюю резину на зимнюю. В настоящий момент запись расписана на неделю вперед. Живой очереди не предусмотрено. По рекомендациям, задумываться о смене шин следует тогда, когда среднесуточная температура будет ниже +5 градусов», — поделились с журналистом сотрудники компании «Роскар».

Как журналисту пояснили в автосервисе «Реактор», из-за изменчивых погодных условий сложно назвать конкретную дату, после которой нужно обязательно переобуть автомобиль. В других автосервисах корреспонденту URA.RU пояснили, что курганцы массово «переобувают» транспорт и большинство сервисов начинают отказываться от живой очереди, так как загруженность резко возрастает. Между тем, цены на замену летних шин по сравнению с прошлым годом выросла. На данный момент такая услуга в курганских автосервисах стоит от 1 050 рублей до 1 300 рублей за самый маленький диаметр — R13.

Ранее URA.RU писало, что в курганских автосервисах рассказывали, когда следует «переобувать» машины. Специалисты тогда отметили, что резину с зимней на летнюю нужно менять тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет не ниже +5 градусов.