22 октября 2023

На курганских шиномонтажках начался ажиотаж из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Шиномонтаж. Клипарт. Курган, шиномонтаж, колесо автомобиля, зимняя резина, смена шин, автосервис
Курганские автомобилисты готовятся «переобуваться» Фото:

В курганских шиномонтажных автосервисах начался ажиотаж из-за замены летней резины на зимнюю. Отмечается, что места на «переобувание» транспорта заняты на неделю в перед. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники курганских автосервисов.

«В компании в Кургане жители уже начали менять летнюю резину на зимнюю. В настоящий момент запись расписана на неделю вперед. Живой очереди не предусмотрено. По рекомендациям, задумываться о смене шин следует тогда, когда среднесуточная температура будет ниже +5 градусов», — поделились с журналистом сотрудники компании «Роскар».

Как журналисту пояснили в автосервисе «Реактор», из-за изменчивых погодных условий сложно назвать конкретную дату, после которой нужно обязательно переобуть автомобиль. В других автосервисах корреспонденту URA.RU пояснили, что курганцы массово «переобувают» транспорт и большинство сервисов начинают отказываться от живой очереди, так как загруженность резко возрастает. Между тем, цены на замену летних шин по сравнению с прошлым годом выросла. На данный момент такая услуга в курганских автосервисах стоит от 1 050 рублей до 1 300 рублей за самый маленький диаметр — R13.

Ранее URA.RU писало, что в курганских автосервисах рассказывали, когда следует «переобувать» машины. Специалисты тогда отметили, что резину с зимней на летнюю нужно менять тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет не ниже +5 градусов.

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В курганских шиномонтажных автосервисах начался ажиотаж из-за замены летней резины на зимнюю. Отмечается, что места на «переобувание» транспорта заняты на неделю в перед. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники курганских автосервисов. «В компании в Кургане жители уже начали менять летнюю резину на зимнюю. В настоящий момент запись расписана на неделю вперед. Живой очереди не предусмотрено. По рекомендациям, задумываться о смене шин следует тогда, когда среднесуточная температура будет ниже +5 градусов», — поделились с журналистом сотрудники компании «Роскар». Как журналисту пояснили в автосервисе «Реактор», из-за изменчивых погодных условий сложно назвать конкретную дату, после которой нужно обязательно переобуть автомобиль. В других автосервисах корреспонденту URA.RU пояснили, что курганцы массово «переобувают» транспорт и большинство сервисов начинают отказываться от живой очереди, так как загруженность резко возрастает. Между тем, цены на замену летних шин по сравнению с прошлым годом выросла. На данный момент такая услуга в курганских автосервисах стоит от 1 050 рублей до 1 300 рублей за самый маленький диаметр — R13. Ранее URA.RU писало, что в курганских автосервисах рассказывали, когда следует «переобувать» машины. Специалисты тогда отметили, что резину с зимней на летнюю нужно менять тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет не ниже +5 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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