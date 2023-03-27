В курганских автосервисах рассказали, когда следует «переобувать» машины

Курганские автослесари рекомендуют менять зимнюю резину после 3 апреля

Курганцам рекомендуют дождаться теплой погоды для замены зимней резины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Менять зимнюю резину машины на летнюю следует только тогда, когда температура воздуха перестанет опускаться ниже 5 градусов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в сервисных центрах города.

«Резину с зимней на летнюю нужно менять тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет не ниже +5 градусов. Синоптики обещают, что после 3 апреля будет +14 днем и +3 ночью. Можно менять шины», — рассказал URA.RU администратор сервиса «Роскар» Александр.

Как пояснил сотрудник сервиса, при низких температурах состав резиновой смеси у летней шины не будет работать. В сервисе шиномонтажа «РемДискСервис45» ответили журналисту, что сейчас не стоит менять резину тем водителям, которые собираются ехать далеко. Отмечается, что обращения за тем, чтобы «переобуть» автомобиль в эти автосервисы поступают уже сейчас.

Цены на замену зимней резины на летнюю остались на том же уровне, что и в 2022 году. Стоимость услуги меняется в зависимости от диаметра колеса (чем больше диаметр, тем выше цена). Например, заменить резину на четырех колесах 13 диаметра (самый маленький) в среднем обойдется в 1 300 рублей, а 21 диаметр и выше — 2 900 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области температура воздуха опустится с +15 до +7 градусов. Ожидается небольшой дождь и ветер, который достигнет 14-17 метров в секунду.